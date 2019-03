Yana Toom: Kaja Kallase ettepanek Jüri Ratasele peaministrikoht anda väärib kindlasti tähelepanu

"Ma saan Kajast väga hästi aru," ütles Toom. "Nad annavad veelkord mõista, et Keskerakond oleks nende eelistatuim koalitsioonipartner. Ja ma arvan, et see oleks Keskerakonnale igati kohane mõtlemiskoht. See ettepanek väärib igal juhul tähelepanu."

Kui ametlik pakkumine tuleks, soovitaks Toom selle vastu võtta. "Ma olen hääletanud Reformierkonnaga koalitsiooni poolt ja ma ei arva, et koalitsiooni minek EKRE-ga on hea valik. Kusjuures olin ma selle vastu juba enne seda, kui meie reiting hakkas ebameeldivas suunas liikuma."

Praegune olukord, kus koalitsioonileping Keskerakonna, EKRE ja Isamaa vahel hakkab valmima ja laupäeval erakondade volikogus hääletusele pannakse, paneb Toomi tundma päris ebamugavalt. Volikogu hääletusel lubab ta anda oma hääle Isamaa ja EKRE-ga tehatva koalitsiooni vastu, kuna väärtuste konflikt oleks tema jaoks partneritega liiga suur.

"See ei tähenda, et ma oleks Reformierakonna fänn. Aeg-ajalt räägitakse, et Toom unustas Pronksiöö ära. Muidugi ei unustanud. Aga see ei tähenda ka, et ma peaks nüüd hakkama EKRE fänniks," märkis ta.

Toomi hinnangul on veel täiesti võimalik praegusest kavandatavast koalitsioonist loobuda.

kaja Kallas üles eile vestlussaates "Esimene stuudio", et oleks isiklikult nõus peaministritooli andma Jüri ratasele, kui Keskerakond Reformierakonnaga koalitsiooni moodustama nõustuks.