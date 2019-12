Yana Toom Helmest: mida teeb selline tüüp valitsuses? Lohutada saab end sellega, et iga õukonna juures peab olema oma narr

"Mart Helme küll mäletab oma eelmisest elust Leninit, aga mitte väga selgelt. Õige tsitaat on "каждую кухарку можно научить управлять государством" ehk siis igale köögitüdrukule võib õpetada riigi juhtimist — jutt on haridusest," märgib Toom sotsiaalmeedias.

Helme sõnas raadiosaates "Räägime asjast", et Lenin olevat öelnud, et igast köögitüdrukust võib saada minister. "Nüüd me siis näeme, kuidas ühest müüjatüdrukust on saanud peaminister ja kuidas seal mõnestki teisest tänavaaktivistist ning harimatust inimesest on saanud valitsuse liige," teatas ta. Helme rääkis Soome uuest peaministrist Sanna Marinist.

Toomi hinnangul ei saa ta öelda, et Helme öeldu oleks teda kuidagi hämmastanud või sõnatuks võtnud. "Mäletan lapsepõlvest, et need marksismi-leninismi profid sõnu ei vali, siiralt usuvad, et iga nende sõna on puhas kuld ega salli teisitimõtlejaid. Nagu näha, ka mõisnikuks ja konservaatoriks saamine asja ei muuda."

Toom lisab: "Mida selline tüüp teeb riigi valitsuses, on omaette küsimus, aga seal ta on. Ja ainus, millega annab ennast lohutada, on see, et iga õukonna juures peab olema oma narr."