Yana Toom: Helmede reaktsioon Kaja Kallase ähvardamisele on uskumatu

“Uskumatu reaktsioon Helmedelt Kajale saabunud ähvardusele. Meesterahvad suudavad eetris sellist jama suust välja ajada, sisuliselt toetades seda suhtumist, et naisele võibki sitasti öelda või et — veelgi enam — on võimalik sellist asja iseendale teha selleks, et huviorbiidis püsida," kirjutas Toom sotsiaalmeedias.

"Eks igaüks vaatab enda tasemelt. Haige,” lisas Toom.

“Kajale — jõudu, ja oled tubli, et selle asja avalikustasid. Olen mitu korda ähvardusi saanud ja kustutanud, aga tundub, et selline reaktsioon teeb need värdjad julgemaks. Tuleb ikka politseisse pöörduda. Õige samm,” tunnustas Toom.

Ähvardaja tekst Kaja Kallasele: sa nässakas saad selle, mida väärid

Reformierakonna juht Kaja Kallas sai neljapäeval ähvardavad sõnumid, kus tema suunas pillutakse roppusi ja lubatakse ta hävitada. Juhtumit uurib politsei.