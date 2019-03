Yana Toom: Eelmine kohtumine lõppes nulliga, ma ei näe praegu põhjust optimismiks

Keskerakonna poliitik ja Euroopa Parlamendi saadik Yana Toom kommenteeris Reformierakonna otsust teha ettepanek koalitsiooniläbirääkimisteks just tema koduparteile, et ta kiidab selle mõtte heaks, sest kahe suure partei koalitsioon kajastaks just kõige suurema osa Eesti kodanike valikuid.

„Kui me vaatame matemaatikat, siis suur koalitsioon on kindlam ja kajastab suuremal määral inimeste valikut. Erakonnaliikme ja poliitikuna ma ütlen, et me peaksime eelistama koalitsiooni, kus me saame kõige rohkem oma punkte sisse. Mina eelistan koalitsiooni, kus Keskerakond saab ellu viia oma lubadusi,” sõnas Toom.

Samal ajal on Toom ettevaatlik ning rõhutab, et esialgsest ettepanekust pole praegu veel kaugemale liigutud. Kahe erakonna juhtide kohtumine esmaspäeval lõppes Toomi hinnangul ümmarguse nulliga ja ta praegu ei näe põhjust optimismiks, et sellest võiks nüüd tulla midagi suuremat.

Enda võimaliku rolli kohta Reformierakonna ja Keskerakonna koalitsiooni juhitud valitsuses, sõnas Toom, et ta kindlasti ei ole nõus minema ministriks, kus tal puudub portfell ja eelarve. Kuid kõigepealt peab talle ettepaneku ministriks minna tegema Keskerakonna esimees Jüri Ratas.