Wolt, La Muu, Omniva ja veel mitu ettevõtet liituvad Mitmekesisuse kokkuleppega

Mitmekesisuse kokkulepe on vabatahtlik kokkulepe, millega liitudes kinnitab ettevõte või organisatsioon, et austab inimeste mitmekesisust ning väärtustab võrdse kohtlemise põhimõtet nii oma töötajate, klientide kui ka koostööpartnerite seas. Eestis on tänaseks kokkuleppega liitunud üle 100 organisatsiooni.

Häirekeskuse peadirektor Kätlin Alvela kirjeldab mitmekesisust Häirekeskuse organisatsioonikultuurile olemuslikuna. “Häirekeskuses teame, et inimeste teenistuses olemine eeldab, et suudame kõiki inimesi ja nende probleeme käsitleda võrdselt olulistena. Me anname parima kõikide inimeste jaoks, kes meie poole pöörduvad, ega anna hinnanguid. Lisaks on mitmekesisus Häirekeskuses oluline sisemine väärtus: erinevused rikastavad ja mitmekesisuses peitub jõud, millel on suur mõju eriti selles keerulises valdkonnas, milles meie inimesed igapäevaselt toimetavad,” sõnas Alvela.

Kokkuleppega liitunud organisatsioonid moodustavad võrgustiku, et ühiselt jagada kogemusi ja edendada võrdse kohtlemise teemat nii enda organisatsioonis kui ühiskonnas laiemalt. Wolti Baltikumi juht Liis Ristal kirjeldab liitumist kui omamoodi seisukohavõttu: “Elu võlu on mitmekesisus. Oluline on seda hinnata ja näha enda ümber – toidus, keskkonnas kui ka inimestes. Mitmekesisuse kokkuleppega liitumine on samm, millega kinnitame, et meie ei karda seista mitmekesisuse eest.”