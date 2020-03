WHO: koroonaviirus on pandeemia

Viimase kahe nädala jooksul on koroonaviiruse juhtumite arv väljaspool Hiinat 13kordistunud ja mõjutatud riikide arv on kolmekordistunud. Tuhanded inimesed võitlevad oma elude eest, teatas WHO juht Tedros Adhanom Ghebreyesus.

Praeguseks on 114 riigis tuvastatud üle 118 000 koroonaviiruse kandja. 4291 inimest on surnud.

Ghebreyesus ütles, et on sügavalt mures leviku taseme pärast, mistõttu kuulutati uus koroonaviirus pandeemiaks. "Pandeemia ei ole sõna, millesse tuleks suhtuda kergelt," ütles ta.

COVID-19 on esimene koroonaviiruse tüvi, mis on põhjustanud pandeemia.

"Olukorra pandeemiaks nimetamine ei muuda viiruse tõsiduse hinnangut. See ei muuda WHO tegemisi ja ei muuda ka juhiseid, millest riigid peaksid tegema lähtuma," lisas ta.

Samas kutsus ta valitsusi üles kiiremalt ja agressivsemalt viiruse vastu võitlema. "Mõned riigid on näidanud, et seda viirust saab kontrolli all hoida," ütles ta.

Pandeemiaks nimetatakse viirust, mis võib põhjustada haigust või surma ja levib püsivalt inimeselt inimesele üle maailma.