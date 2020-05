WHO: koroonaviirus ei pruugi enam kunagi kaduda, me peame sellega koos elama õppima

Ajal, mil riigi on asunud järk-järgult leevendama piiranguid uue koroonaviiruse pidurdamiseks, peab WHO võimalikuks, et täielikult ei suudeta seda kunagi minema pühkida.

Viirus ilmus esmakordselt välja möödunud aasta lõpus Hiinas Wuhani linnas ning on sestsaadik nakatanud kogu maailmas üle 4,2 miljoni inimese ja nõudnud pea 300 000 inimelu.

"Meil on uus viirus, mis sisenes inimpopulatsiooni esmakordselt, ning seetõttu on väga raske ennustada, millal me sellest jagu saame," lausus WHO kriisiolukordade juht Michael Ryan.

"Sellest võib saada meie kogukondades lihtsalt järjekordne endeemiline viirus, mis ei pruugi kunagi kaduda," ütles ta virtuaalsel pressikonverentsil Genfis.

"HIV ei ole kadunud – aga me oleme õppinud selle viirusega toime tulema," lisas ta.

Enam kui pool inimkonnast isoleeriti mingil viisil sestsaadik, kui koroonaviiruse kriis algas.

Kuid WHO hoiatab, et ei ole mingit garantiid, et piirangute leevendamine ei too kaasa teist nakkuste lainet.