VTA peab Euroopasse jõudnud linnugrippi Eestile suureks ohuks

Allikas: ERR RUS

Jaapanis, Hollandis ja Saksamaal on linnugripi tõttu tapetud sadu tuhandeid kanu. Eesti muna- ja lihatootmisesse linnugripp veel jõudnud ei ole, kuid oht, et rändlinnud toovad haiguse Eestisse, on praegu väga suur, kinnitab veterinaar- ja toiduamet (VTA).