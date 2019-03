Valitsusse pürgiv EKRE on tugevasti seda poolt, et abort tuleks keelustada. Martin Helme sõnul kaotab abordi tõttu elu kuni 5000 sündimata last, mis on lubamatu.

Uurisime tänaval inimestelt, mida nemad sellest teemast arvavad. Nagu ikka, on arvamusi seinast seina.