Võsu elanikud jäid jaaniõhtul veeta

Halja vallas vastutab veevärgi eest Haljala Soojus AS, mille esindaja ütles, et veennetuse likvideerimisega on tegeletud kella õhtul kella 18 alates.

"Täidame mahuteid, see võtab aega umbes kolm tundi." Seega on Võsu elanikel lootust, et jaanilaupäeva lõpuks on kraanivesi tagasi.

Võsul elab eelmise aasta rahvastikuregistri andmete järgi 414 inimest.