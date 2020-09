Võrus andsid positiivse koroonaproovi 10 inimest, enamik on linnavalitsuse töötajad

Linnavalitsuse avalike suhete spetsialist Marianne Mett ütles Delfile, et täna andsid positiivse koroonaproovi vähemalt kümme võrulast, kellest enamik on linnavalitsuse töötajad. Metti sõnul ei ole veel selge, kust nakkus levima võis hakata ja kui paljud linnavalitsuse töötajad on haigestunud. "Homne terviseameti ööpäevainfo toob kindlasti rohkem selgust," sõnas ta.

Linnavalitsuse teatel ootavad ka mitmed haigussümptomitega inimesed veel testi tulemust.

Linn palub ürituste korraldajatel kahe nädala jooksul toimuma pidanud avalikud üritused edasi lükata, nagu terviseamet tungivalt soovitas. Sel ajavahemikul sulgeb linn ka kultuurimaja Kannel.

