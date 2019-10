Võrumaal Antsla vallas tuleb inimestel elektrit oodata kuni kolm päeva

Antsla vallavanem Avo Kirsbaum ütles Delfile, et praeguse seisuga on olukord kõige kriitilisem Vana-Antsla, Uue-Antsla ja Kuldre alevikes, mis on eile õhtupoolikust saadik ilma voolu, vee ja kütteta. "Enamuses nendes külades saab homme generaatorid taha ja tuleb vesi," sõnas ta. Kuni homseni tagab esmase veevajduse Kaitseliit.

Küsimusele, kuidas vald on valmis vajadusel majutama inimesi, kellel kütteta jäänud kodus liiga külm hakkab, vastas Kirsbaum, et ajutised ööbimisvõimalused kindlasti leitakse. "Siiamaani ei ole küll veel keegi pöördunud, et oleks ööbimiskohta vaja," sõnas ta.

Elektrilevi hinnangul võib elektrivarustuse täieliku taastamisega aega minna kuni kolm päeva, sest esimene prioriteet on saada töökorda kõrgepingeliinid.

Väljaspool Antslat ei tööta ka lasteaiad ja koolid. Nii ei toimu õppetööd Kuldre põhiool-lasteaias, Lusti lasteaias ja Urvaste

koolis seni, kuni elekter tuleb tagasi ja katlamajade katlad saavad tööle hakata.

Antsla linnal õnnestus Kirsbaumi kinnitusel kõige hullemast pääseda, sest vooluta on vaid osa linnast ja näiteks kohalik gümnaasium sai täna samuti töötada. Samuti on elekter olemas enamikul Kobela inimestest.

Olukord on keeruline ka Võru vallas.

Antsla naabervalla Võru vallavanema Kalmer Puusepa kinnitusel on neil olukord Antslaga sarnane. Elektrita on suurematest asulatest Puiga, Osula, Sõmerpalu ja Kääpa ning suletuks pidid täna jääma nii Puiga kool-lasteaed, Osula kool, Sõmerpalu lasteaed kui ka Kääpa kool. Kõigis nimetatud külades on ka kortermaju, kus lisaks elektrile pole ei vett ega kütet. Ka seal peavad inimesed ootama elektrit kuni kolm päeva.

Erinevalt Antsla vallast pole Võru vallas olukorrast nii täpset ülevaadet ja pole ka teada, kuidas tagatakse vajajatele joogivesi. Küll aga tagatakse näiteks Järvere ja Kääpa hooldekodude veevarustus generaatorite abil.