Võru sünnipäevalaps: Minister Reps valetas. Terviseamet teab, kuidas viirus tegelikult Võrru jõudis

"Nii palju kui kriisikomisjonil on teada, siis nii nagu hommikul linnalegend kirjutas, õhtuks on see saanud kinnituse - samad kontaktid, mis algasid peale Saaremaal, Saaremaalt liikus ta Võrru - samamoodi sportlaste kaudu. Edasi läks sotsiaalsele üritusele, mis oli üsna mahuka inimeste hulgaga ja sealt edasi oli juba pea võimatu öelda, kes oli kellega edasi olid kokkupuutel," rääkis minister Reps eile ETV saates "Esimene stuudio".

Mainitud sotsiaalne üritus oli võrkpallitreener Urmas Tali sünnipäevapidu Navi külas, mis toimus möödunud nädalavahetusel. Võimalik, et külaliste hulgas ka neid, kes Saaremaal mõni päev varem olid nautinud kurikuulsat võrkpallimängu.

Tali sõnul on Reps aga rahvale valetanud. "Võiks terviseametilt kõigepealt küsida, mis nagu toimub, mis see alus on.. Hakata niimodi ütlema, kust ja kellega see viirus siia jõudnud on.. Ilmselge vale," ütles Tali Delfile.

"Mina ei saa midagi kommenteerida, aga asi ei olnud niimoodi. Terviseamet teab väga hästi seda lugu - nemad oskavad seda ka lahti seletada. Lugu selle kohta on valmis tehtud, et mis ja kust alguse sai, kes kus nakatus ja kust see nakkus üldse pärit on," ütles Tali.

Terivseamet on aga Võruga seotud küsimusi terve ööpäeva vältinud.

Võru piduliste proovid peaksid selguma täna lõunal ja peale seda on ehk ka võimalus, et terviseamet olukorda kommenteerib. Hetkel pole selge, kas sünnipäevapeol olnud viirusekandja, kellel kolmapäeval positiivne proov avastati, peol ka kedagi nakatas.