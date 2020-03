Võru poodides ja apteekides on külastajaid tavalisest rohkem, kuid tormamist ja paanikat linnapildis ei kohta

Rimi kaupluses ostlev Annika tuli poodi kuivaineid ja tualettpaberit varuma mehe soovitusel. „Eks see pani muretsema, et koolid kinni läksid, “ ütles Annika. „No ja lisaks meil peretuttav käis seal peol ja nüüd on palavikuga kodus, aga vist ootab testimist“.

Tühje riiuleid kesklinna poodides siiski ei näe, hõredamate täitmisega on ametis saaliteenindajad. Enamikus poodides töötavad kõik kassad.

Pikki järjekordi apteekides ei ole

Võru Südameapteegi teenindaja Kalli sõnul ostavad inimesed nii maske kui desinfitseerimisvahendit, aga mõned tulevad ka lihtsalt nõu küsima. „See on juba mitu nädalat nii, aga tänase päeva jooksul on eriti palju inimesi läbi käinud,“ ütles ta.

Seda tõdes ka Benu apteegi juhataja Maarika, kelle sõnul olid apteek suurema koormusega ka arvestanud. „Täna on meil kõik kassad avatud,“ viipas ta.

