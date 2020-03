Võru politseiuurijal tuvastati koroonaviirus

"Ööl vastu 17. märtsi tõusis Kagu jaoskonna sisetööd tegeval politseinikul palavik, mistõttu pöördus ta viivitamatult meedikute poole. Teisipäeva hommikul antud koroonaviiruse testi tulemused kinnitasid juba sama päeva õhtul, et meie kolleeg on nakatunud," vahendas Kagu jaoskonnajuht Tamar Tamm. Ta lisas, et külmetusele sarnaste sümptomitega on koju tervist jälgima saadetud veel kolm Võru politseiametnikku, kellele tehakse esimesel võimalusel testid.

Jaoskonna juht selgitas, et pärast proovitulemusest teada saamist tellisime Võru politseimaja desinfitseerimise. "Puhastustöödega alustasime eile hilisõhtul teeninduse ruumidest ning desinfitseerimistöödega liiguti üle kogu maja. Varahommikuks oli kogu maja puhastatud, ruumid kasutamiseks valmis ning ka klientidel on taas võimalik vältimatute dokumenditoimingute tarvis politseimaja külastada," kirjeldas Tamm.

Ta lisas, et viiruspuhangu edasise leviku tõkestamiseks suunasime kaugtööle kõik need politseimaja töötajad, kelle töö iseloom seda võimaldab. "Tavapärast tööd jätkavatel kolleegidel oleme palunud oma tervist jälgida ning palaviku tõustes, köha või muude viirusele omaste sümptomite ilmnedes kohe pidada nõu oma perearstiga ning hoiduda ennetavalt lähikontaktist teistega," ütles ta.

"Politseiteenus on jätkuvalt tagatud ja patrulli töö häiritud ei ole," sõnas Tamm. "Järgime kõiki Terviseameti soovitusi enda kaitsmiseks ja viiruse leviku tõkestamiseks. Kasutame haigustunnustega inimestega kokkupuutumisel maske ja kummikindaid ning kahtluse korral teavitame kiirabi," lisas ta. Jaoskonnajuht kinnitas, et teeme kõik võimaliku, et takistada viiruse levikut ja tagada seejuures nii enda töötajate kui kõigi teiste inimeste turvalisus.

Koroonaviirus COVID-19 Inimesed, kes kahtlustavad nakatumist koroonaviirusega, peaksid võtma ühendust oma perearstiga, küsima nõu perearsti nõuandeliinilt 1220 (välismaalt +372 634 6630) või vajadusel kutsuma kiirabi, helistades hädaabinumbril 112.

COVID-19 sümptomid on sarnased gripi sümptomitele. Viirus võib põhjustada köha, palavikku ja hingamisraskusi.

Parim kaitse nakkushaiguse leviku vastu on käte pesemine ja eriti sümptomitega inimestega, aga võimalikult palju üleüldse inimestega kontaktist hoidumine.

