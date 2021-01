Võru haiglas on 29 nakatunuga koroonakolle. "Olukord on tõsine."

Võru haiglas on lisaks 29 nakatunule 40 inimest, kes saadeti karantiini. Lõuna-Eesti haigla juhatuse liige Arvi Vask selgitas, et kolle tuvastati kahes haigla sektsioonis: sisehaiguste osakonnas ning õendusabi osakonnas. "Kõik haigestunud patsiendid on grupeeritud ja isoleeritud," kinnitas Vask.