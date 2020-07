Võrdsuse eest seisvatele ühendustele maksti hasartmängumaksust ettenähtud raha ära

10. juulil pidid Eesti Naisteühenduse Ümarlaua SA, Eesti Naisuurimus- ja Teabekeskus ning Eesti Inimõiguste Keskus saama hasartmängumaksust selle aasta kolmanda väljamakse. Toetus jäi aga õigel ajal saamata, sest rahandusminister peatas oma korraldusega maksed päevapealt. Otsuse järgi ei paigutu selliste projektide sisu hasartmängumaksu seaduses esitletud kasutusalade loetelu alla.

Täna kinnitas sotsiaalministeeriumi kommunikatsioonijuht Oskar Lepik, et võrdsuse eest seisvatele MTÜ-dele maksti nüüd hasartmängumaksust ettenähtud raha ära. Maksed puudutavad sotsiaalministeeriumi 13st strateegilisest partnerist kolme, kokku kümmet mittetulundusühingut.

Helme vangerdus ei läinud läbi

Pärast seda, kui rahandusminister andis korralduse MTÜ-dele ettenähtud väljamaksed hasartmängumaksust peatada, ütles Kiik, et otsusel ei ole mingit õiguslikku alust. Minister andis möödunud reedeks rahandusministeeriumile ultimaatumi rahad ära maksta.

Kuna seda ei juhtunud, teatas sotsiaalministeerium, et lõpetab koostöö riigi tugiteenuste keskusega (RTK), mis kuulub rahandusministeeriumi alla. See tähendab, et edaspidi jätkab sotsiaalministeerium hasartmängumaksu vahenditest toetuste väljamakseid oma strateegilistele partneritele ja väikeprojektidele.

Sotsiaalministeerium ja RTK allkirjastasid lepingu muudatuse reedel ja see jõustus allkirjastamise hetkest. Lepik ütles, et üleandmine viiakse lõpule juulikuu lõpuks.