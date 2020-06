Võrdsete võimaluste volinik: Aivar Mäe kohta tehtud süüdistusi peaks uurima teatriväline ekspert

Volinik märkis, et arusaamatuks jäi nõukogu tänane seisukoht, et nad ei hakka ise ahistamiskahtlusi menetlema, kuid samas kutsusid inimesi üles nende poole pöörduma. Pakosta sõnul ei sobi nõukogu formaat hästi menetluse läbiviimiseks ja nõukogu liikmete poolne väidetavate ohvrite kollektiivne küsitlemine ei ole mõistlik.

"Nõukogu formaat on teha otsuseid, mitte ise menetleda. Suure organisatsiooni puhul oleks parim, kui menetleja võetaks väljaspoolt - vaid nii on tagatud, et kõik mitte pole tehtud õiglaselt, vaid ka näib õiglasena," ütles Pakosta.

Ta selgitas, et väljastpoolt palgatud ekspert peaks selgeks tegema kõik olulised asjaolud ja andma asjakohase õigusliku kokkuvõtte, mille alusel saab nõukogu otsuse langetada. Nõukogu saab Pakosta sõnul soovi korral täpsustada ülesannet, mida eksperdile antakse, näiteks kas uuritakse ainult teatrijuhi käitumise võimalikku vastuolu soolise võrdõiguslikkuse seaduse osas või kaasatakse ka politsei võimalike füüsilise ahistamise juhtumite uurimiseks.

"Politsei on juba vastava üleskutse teinud, et kui on ohvreid, kelle kaebusi nad menetleda saaksid, siis on politsei palunud enda poole pöörduda ja vastav info on väidetavatele ohvritele ka edastatud ajakirjaniku vahendusel. See info oli enne nõukogu koosolekut samuti avalikult teada ja seega peaks väljastpoolt palgatud ekspert tegema koostööd ka politseiga," ütles Pakosta.

Töökorralduse reegleid on tarvis täiendada

Nõukogu esimees Arne Mikk sõnas tänasel pressikonverentsil, et Mäed puudutavate süüdistuste tuum võib olla see, et uus generatsioon ei mõista lihtsalt nalja. Ta nentis, et edaspidi jäävad Estonia teatri koridorid süngeks, sest töötajad ei julge enam näiteks kallistada ja suudelda, kuna keegi võib seda valesti tõlgendada.

"Töötajad võivad loomulikult omavahel kallistada ja suudelda ja nalja visata, kui see inimestele sobib. Tööandjal on alati kohustus kaitsta oma töötajaid ahistamise eest ja ka kohustus luua selline töökeskkond, et inimene saab tööl käia ilma ahistamishirmuta," ütles Pakosta.