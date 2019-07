Von der Leyen tekitab Eesti eurosaadikutes vastakaid tundeid: nagu Tinderis lehitseks, hüppab mingi nimi ette ja võtad selle

Oluliselt kriitilisemalt on meelestatud Yana Toom (Renew Europe) ja Jaak Madison (ECR- Euroopa Konservatiivid ja Reformistid). Esmalt on Toomile vastumeelne, et von der Leyen ja tema juhitud kaitseministeerium on seoses korruptsioonikahtlusega uurimise all. Ka Paet nentis, et järgmisel paaril nädal on see teema kindlasti päevakorras ja üks oponentide meelisargumente. „Aga uurimine pole tänaseks lõppenud ja seetõttu pole ka selge kas ja milline vastutus tal on.”

„Teisalt von der Leyen on tuntud inimene, aga ta on Saksa poliitik. Tema Euroopa missioon on seni olnud märkamatu,” nimetas Toom teisegi probleemkoha. Saadik lisas, et fraktsioonil on kavas kandidaadiga kohtumine ning võib-olla ta selle käigus „klaarib need asjad ära.” Veel tunnistas ta, et võib von der Leyenile ülekohut teha, sest tema nominatsioon on seisukoha kujundamiseks lihtsalt liiga värske ja ootamatu.

Ent Madisoni põhjused on maailmavaatelisemad. „Tegemist on isikuga, kes on olnud Angela Merkeri parem käsi aastaid. Ta on kaasvastutav väga paljude probleemide pärast, mida on EL-is tehtud.” Konservatiivile pole meeltmööda, et von der Leyen toetab tsentraliseerimist ja föderaliseerumist ning ta seadis kahtluse alla ka tema võimekuse kaitseministrina väites, et Saksa kaitsejõud on ajalooliselt kõige madalamal tasemel.

Kokkulepped prügikasti

Mitmele saadikule on pinnuks silmas ka see, et varem sisuliselt kokku lepitud Spitzenkandidat’i süsteem komisjoni presidendi valimisel prügikasti visati.

Sotside Kaljuranna ja Sven Mikseri sõnul on n-ö tagatoa kandidaadi mängu toomine vastuolus sellega, mille poole europarlament on aastaid püüelnud. Kaljurand rõhutas, et von der Leyenist sai kandidaat ennekõike tänu sellele, et Ungari, Poola ja Tšehhid vetostasid sotsi Franz Timmermansi. „Sisuliselt nad vetostasid inimese, kes seisis demokraatia ja õigusriigi eest.”

Rahulolematu on ka Toom: „Eile väga tabavalt ütles minu kolleeg fraktsiooni koosolekul, et see meenutab juba Tinderit. Lehitsetakase midagi, siis hüppab mingisugune nimi välja ja võtame selle.”

Von der Leyeni ametisse kinnitamise üle hääletab EP juuli keskel Strasbourgis toimuval istungil. Saadikud ei pea tõenäoliseks, et tema ametisse astumine vetostatakse, küll aga nenditakse, et koridorides ringi liikudes on tajuda teatud rahulolematust ja midagi kindlalt välistada ei ole võimalik. „Ootamatusi võib alati tulla,” ütles Ansip.