Võlameres siplev kolme lapse ema peab riigist väljasaadetud abikaasa nimel kohtulahinguid

Abikaasa PPA poolt välismaale kupatatud, asus Svetlana oma mehe aitamiseks raha laenama. Naine tegi kiirviisa ning läks Juri juurde Venemaale, kus too ei leidnud kuidagiviisi tööd - tal puudus asjakohane luba. “Venemaal on vaja tööd, registreerimiskohta, pangakontot. Ja tal polnud neist ühtegi. Nad ei võtnud teda tööle, sest registreeringut polnud, keegi ei anna seda nii lihtsalt. See tähendas täielikku ummikseisu."

Foto: Anni Õnneleid