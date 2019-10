Võitlus tuuleveskitega? Üks Tartu abilinnapeadest puikleb Jaan Tootsi puhastustulele vastu ja loodab ametis jätkata

Teine abilinnapea, kes Tootsi plaanide kohaselt ametist ilma jääks, on Madis Lepajõe. Tema suhtub olukorda leplikumalt. Ta viitab, et eile kogunenud Tartu piirkonna juhatus leidis, et tema ja Rand tuleks välja vahetada, ent nüüd on kaalumisaeg. "Ma mõtlen, mis ei tähenda, et kindlasti tagasi astun, aga see on võimalik. Mõtlen erinevate variantide üle," sõnab ta. Kas ka Tootsiga on ehk juttu olnud, mis ametikohale võiksite edaspidi asuda? "Ei, ei. Seda me pole arutanud."

Mis puutub sellesse, et tema ja Rand ametist lahkuma peaks, siis Lepajõe sõnutsi paistab talle, et Toots tahab neile kohtadele oma meeskonda. "Sisulisi etteheiteid töö kohta ei ole keegi teinud," räägib ta sarnaselt Randile.

Lepajõe viitab, et linnavolikogu koguneb 7. novembril ja siis arutatakse abilinnapeade vahetamist. "Selleks ajaks peab meil erakonna sees plaan küps olema." Kuni sinnamaani teete rahulikult oma tööd? Lepajõe muigab. "Kas just rahulikult, natuke ikka häirib."

Toots: parteilaste hinnangul polnud eelmine juhatus usaldusväärne

Uute abilinnapeadena näeks Keskerakonna Tartu piirkonna juhatus eesotsas Tootsiga Vladimir Šokmani ja Rein Kokka, kes mõlemad ka piirkonna juhatuses. Jaan Toots toonitab Delfile, et abilinnapeade ametikohad on poliitilised. "Tõuke vahetuseks andis meie parteilaste hinnang konverentsil. Parteilased, kes minu valisid, on üks asi, aga juhatusse ei pääsenud Aadu Must, kumbki abilinnapea ning Triin Lukk, kes fraktsiooni sekretär. Ja mitte napilt ei pääsenud, vaid suurelt. See on selge signaal, et aktiivsete parteilaste hinnangul eelmine juhatus ning eestseisus pole usaldusväärsed," räägib Toots taustast. Ta lisab, et juhatuses on 13 liiget, neist üheksa olid ka eelmises juhatuses ehk välja jäi eespool mainitud nelik. "Annab mõtlemisruumi, et midagi oli juhtkonnaga viltu."

Ta lisab, et praeguse seisuga võib Aadu Must jätkata linnavolikogu esimehena, ent abilinnapeade osas enam kaalumisruumi pole. Ta kiidab Kokka ja Šokmani, kellega olla ühised vaated, kuidas Tartus elu edendada. "Koos hakkame seda põldu kündma," toob ta kujundliku võrdluse.

Rand on öelnud, et tema vabatahtlikult ei lahku. Samas seisab Keskerakonna põhikirjas, et parteikaaslasi umbusaldada ei saa. Põhikirja kohaselt visatakse parteist välja igaüks, kes toetab kaasparteilase umbusaldamist. Toots kostab, et 16. oktoobril koguneb Keskerakonna juhatus ning laual on ka Tartu küsimus. "Aeg näitab, kuidas see tehniliselt välja näeb, võtame rahulikult," ütleb ta, et küll leitakse variant, et umbusaldamiseta tagasikutsumine vormistada.

Teoorias võiks Reformierakond keskerakondlased pingile saata

Loe veel

Praeguse olukorra valguses on muidugi levinud ka kõlakad, et ehk vahetab Reformierakond koalitsioonis Keskerakonna välja. Lihtne matemaatika näitab, et see on võimalik. Tartu volikogu on 49-liikmeline. Reformierakonnal on 20 kohta, sotsidel kaheksa, Keskerakonnal seitse, EKREl kuus, Isamaal kolm ja lisaks ka viis inimest kahest valimisliidust.

Näiteks ERRile väitis üks linnavõimuga seotud inimene, et kui Klaas vaatab, et Tartu Keskerakonnas lähevad asjad liiga segaseks, saab ta teha uue koalitsiooni koos sotsidega. Selle variandi osas on Delfile viidatud ka reformierakondlaste endi seast.

Siiski – nii Toots kui ka Tartu linnapea Klaas kinnitavad, et taoline võimalus pole õhus. Toots viitab, et tema seljataga on ka peaminister Jüri Ratas, kes ka isiklikult seisnud selle eest, et koalitsioon püsiks.

Klaas räägib, et Tartu reformierakondlased on suhelnud nii Keskerakonna sealse piirkonna juhtidega kui ka Ratasega. "Koalitsioon Reformierakonna ja Keskerakonna vahel töötab praegu ja edaspidi. Loodan, et Keskerakond leiab lahenduse partei sees. Kui nad on otsustanud, et soovivad teha abilinnapeade osas muudatusi, siis see on nende pädevuses. Kõik teemad, mis selle ümber keerlevad, on Keskerakonna siseasi," ütleb ta kokkuvõtlikult.