Võitlus koroonaviiruse puhanguga: Saaremaal suletakse nädala lõpuni kõik koolid

Täna selgus, et kaks uut nakatunut on saarlased. Nad võisid viiruse saada Saaremaad külastanud võrkpalluritelt.

Kallas kinnitas, et koolid suletakse, ent praeguse seisuga jäävad lasteaiad avatuks. Ta viitas, et koolid on suletud nädala lõpuni - koolipäevadest puudutab see seega homset ja reedet.

Ta ütles, et infotulv oli täna meeletu. Nende poole on pöördunud nii lapsevanemad, õpetajad kui direktorid. Pole ka teada, kes lastest käisid võrkpallivõistlusi jälgimas.

Terviseameti lääne regionaalosakonna juht Kadri Juhkami sõnul võisid mõlemad nakatunud saarlased kokku puutuda märtsi alguses Saaremaad külastanud võrkpalluritega.

"Ürituse korraldaja kinnitas, et Itaaliast saabunud mängijad on terved. Samuti andsime võistluse korraldajale täpsed juhised ürituse ohutuse korraldamiseks," ütles Juhkam, kelle sõnul vastutab ürituse terviseohutuse eest korraldaja.

Delfi kajastas täna ennelõunal, et eelmisel nädalal Saaremaal kaks eurosarja kohtumist pidanud Milano Powervolley osad meeskonna liikmed on haigestumise tõttu ülejäänud tiimist eraldatud, kuigi neil peale palaviku muid koroonaviiruse sümptomeid ei esinenud.

Koroonaviirus COVID-19 Inimesed, kes kahtlustavad nakatumist koroonaviirusega, peaksid võtma ühendust oma perearstiga , küsima nõu perearsti nõuandeliinilt 1220 (välismaalt +372 634 6630) või vajadusel kutsuma kiirabi, helistades hädaabinumbril 112 .

, küsima nõu perearsti nõuandeliinilt (välismaalt +372 634 6630) või vajadusel kutsuma kiirabi, helistades hädaabinumbril . COVID-19 sümptomid on sarnased gripi sümptomitele . Viirus võib põhjustada köha, palavikku ja hingamisraskusi.

. Viirus võib põhjustada köha, palavikku ja hingamisraskusi. Parim kaitse nakkushaiguse leviku vastu on käte pesemine ja sümptomitega inimestega kontaktist hoidumine .

ja sümptomitega inimestega . Pärast riskipiirkonnast naasmist tuleb tervist 14 päeva jooksul jälgida, võimalusel mitte minna tööle ega kooli ning selles vahemikus palaviku, köha või hingamisraskuse esinemisel võtta kohe ühendust arstiga.

tuleb tervist 14 päeva jooksul jälgida, võimalusel mitte minna tööle ega kooli ning selles vahemikus palaviku, köha või hingamisraskuse esinemisel võtta kohe ühendust arstiga. Loe lähemalt koroonaviirusest Terviseameti kodulehelt!