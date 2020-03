Võitlus koroonapuhanguga: Tartu linn sulges avalikud spordi- ja mänguväljakud ning kogunemiskohad

Tartu kriisimeeskond palub inimestel tungivalt püsida kodus või hoida õues liikudes 2-meetrist distantsi.

Tartu kriisimeeskonna juhi linnapea Urmas Klaasi sõnul võttis Tartu vastu otsuse avalikud kogunemiskohad sulgeda, kuna viimased päevad on näidanud, et inimesed ei ole mõistnud avalikes kohtades kogunemisega seotud nakkusohtu. "On arusaadav, et eriolukorras on inimestel soov koos perega vabas õhus liikuda, aga on täiesti vastutustundetu koguneda seltskondadena ning panna niimoodi nii enda kui ka teiste elu ja tervis ohtu. Lapsevanemad peavad selgitama lastele piirangute vajadust ja tõsidust," sõnas linnapea.

Kriisimeeskond palub tungivalt mitte koguneda inimestel ka parkidesse, Emajõe kaldapealsele, spordiradadele, Anne kanali äärde ja muudesse kohtadesse. Võimalusel tuleks inimestel kodus püsida, kuid vabas õhus liikudes peab kindlasti hoidma vähemalt kaks meetrit distantsi. Poes tohiks käia vaid äärmisel vajadusel ja sealgi distantsi hoida.

Tartu ülikooli kliinikumi kriisimeeskonna juhi professor Joel Starkopfi sõnul on parim viis viiruse leviku piiramiseks isolatsioon. "Soovitus püsida inimestel isolatsioonis tundub küll tülikas, kuid see on praegu ainuvõimalik viis viiruse levik peatada. Kuigi statistiliselt on vanemaealised kõige ohustatum eagrupp, võime juba praegu Eesti kogemuse põhjal öelda, et ka noored ja seni terved inimesed on jõudnud raskes seisus meie intensiivravi palatitesse. Head inimesed, teie käitumisest ei sõltu ainult meie inimeste tervis, vaid ka elu."

Linnavalitsus sulgeb avalikud spordi- ja mänguväljakud ning muud kogunemiskohad võimalusel piirdelintidega või paigaldab neisse hoiatavad sildid. Lisaks paigaldatakse hoiatussilte soovitusega distantsi hoida ka spordiradade juurde ja muudesse avalikesse kohtadesse.