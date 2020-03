Võitlus koroonapuhanguga: Ratas teatas 150 hingamisaparaadi ostmisest, kokku oleks neid Eestis siis 500

Peaminister Jüri Ratas teatas riigikogu infotunnis, et valitsus otsustas täna seoses koroonaviiruse vastaste sammudega juurde hankida täiendavad 150 hingamisaparaati.

Sotsiaalminister Tanel Kiik kinnitas Delfile, et see on täiendav kogus juba varem sisse antud tellimusele soetada 75 uut hingamisaparaati.

Eestis on olemas hetkel erinevates haiglates 280 hingamisaparaati. Lisades sellele siis lisatellimused (75+150), tuleb kokku 505 aparaati.

Eile valitsuse poolt avalikustatud teadusnõukoja COVID-19 raporti järgi võib hakata intensiivravi vajavate koroonapatsientide hulk lähinädalatel kiiresti suurenema „Intensiivravi vajajate arv võib 2 nädala pärast ületada 100 ning 3 nädala pärast olla 200 ja 300 vahel,“ öeldi paberis.

Täna hommikul Delfi eriolukorra „Erisaates“ rääkis aga PERH-i juht Agris Peedu, et hingamisaparaatide lisamisel on oma piirid ees – selle seab meditsiinipersonali hulk, kes nendega ringi käia oskab.

„Selleks, et kõrgtehnoloogilist hingamisaparaati tööle panna ja seda jälgida, kuidas patsient sellega kohaneb ja muu – sinna me ei saa kõrvale panna praktikanti ega vabatahtlikku. Seal peab olema professionaal,“ rääkis Peedu saates.