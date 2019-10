Võimupöördele pannakse punkt: Rakvere saab täna uue linnapea

Karoliina Vasli toimetaja RUS

Tulevane meer Triin Varek. Foto: Ain Liiva.

Kell 18 koguneb Rakvere linnavolikogu erakorraliseks istungiks, et valida linnale uus linnapea. Värske võimuliit on kokku leppinud, et selleks saab keskerakondlane Triin Varek, kes ka hetkel meeri kohusetäitja.