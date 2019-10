Võimupöördele pandi punkt: Rakvere sai täna õhtul uue linnapea

Abilinnapeadeks valiti Rainer Miltop (Isamaa), Andres Jaadla (KE) ja Laila Talunik (SDE). Volikogu esimeheks valiti Mihkel Juhkami (Isamaa).

Varasemalt Rakvere abilinnapeana töötanud Vareki sõnul on uue koalitsiooni prioriteetideks põhikoolivõrguga seonduvate küsimuste lahendamine, ühistranspordi liinivõrgu korrastamine ja et lisaks linnaeelarvele leitakse alternatiivseid rahastusvõimalusi Arvo Pärdi nimelise kontserdimaja ehitamiseks.

Senist linnapead Marko Tormi umbusaldas volikogu 25. septembril. Umbusaldamise ametlikuks põhjuseks sai Rakveres Moonakülas kruntidest oluliselt kõrgemaks ehitatud Kesk tänav. Ent see oli vaid üks paljudest etteheidetest Tormi aadressil. Reformierakonda kuuluva Tormi umbusaldamise poolt oli 11 volikogu liiget 21-st.

Reformierakond on nüüd võimutüüri juurest kõrvale puksitud. Uue liidu moodustasid Keskerakond (volikogus viis kohta), Isamaa (samuti viis) ja sotsid (kaks).

Kui siiani oli Rakveres kaks abilinnapead, siis nüüd loodi üks koht juurde, et iga koalitsioonipartner ka selle ametiposti saaks.

Mis Kesk tänavasse puutub, siis Delfi on varasemalt kajastanud, et oluliselt kõrgemaks ehitatud tänav tekitas mitmetel elanikel tõsiseid probleeme. Mõni liikumisraskustega inimene ei pääsenud kodust liikuma, teine muretses tulevase lumelükkamise pärast. Vahepeal otsustati, et tänav võetakse üles ning ehitatakse taas samale kõrgusele nagu enne remonti.

Tänava ehitus valmib oktoobri keskpaigas ja lisatööde maksumus on 54 451 eurot, millele lisandub käibemaks. Raha tuleb linna eelarvest.

See on teine kord, kui Keskerakonna liige on Rakvere linnapea - aastatel 1996-1999 töötas selles ametis Triin Vareki isa Toomas Varek.