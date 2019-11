Võimalused sisserände piirarvu alla mahtuva elamisloa taotlemiseks said juba läbi

Järgmise aasta sisserände piirarvu alusel jagatakse laiali 1314 tähtajalist elamisluba, vahendab ERR-i uudisteportaal.

Elamislubasid antakse neile, kes teevad oma taotluse alates 1. detsembrist. Seda ilmsestab ka pilk PPA broneeringusüsteemi, kus detsembrikuus enam elamisloa taotlemiseks vaba aega ei ole. Esimesed võimalused leiab Kuressaare ja Kärdla politseijaoskondades 13. jaanuaril.

"Neid aegu on kuskil kolmesaja ringis igas nädalas. Kui vaadata nüüd kokku detsembri ja jaanuari broneeringuid, siis on üle 2000 broneeringu tehtud selleks, et elamisluba saada. Kas nad kõik vajavad sisserände piirarvu, seda me broneeringu alusel ei tea, see selgub taotluse vastuvõtmise käigus," märkis p olitsei- ja piirivalveameti identiteedi ja staatuse büroo eksperdi Liis Valk.

Tema sõnul ei ole nendel, kes tänaseks aega kirja pole pannud või isegi nendel, kelle vastuvõtuaeg jääb jaanuari, enam suurt lootust elamisluba saada.