"Võiks hakata trahvima!" Kohtla-Järve linnapea on hädas: noored suhtuvad koroonaviirusse nagu lihtsasse grippi

Viirus levib Kohtla-Järvel peamiselt koolides, perekondades ja töökohtades.

"Muidugi on see kurb, et meie lapsed ei näe uusaastaööl linnaväljakul näärivana. Aga meil on ilutulestik, mida saab vaadata akendest. Me ei soovita inimestel linnaväljakule tulla, et mitte tekitada sinna suurt rahvahulka ja suurendada koroonaviirusega nakatumise ohtu,” ütles Jantšenko.

Tema sõnul on praegu olukord keeruline Kohtla-Järve hooldekodus ja üsna keeruline ka haiglas. Haigeid inimesi on nii töötajate kui ka patsientide seas. "Me teame, et valitsus sulgeb kõik meelelahutusasutused: baarid, restoranid ja nii edasi. Ja muidugi on see kurb, et enne pühi ei saa inimesed kuskil kohtuda - näiteks kohvikus lobiseda," tunnistas Jantšenko. "Kuid me kõik peame selle koos läbi tegema. Kui mina ega teie ei järgi nõudeid, võib olukord sedavõrd halveneda, et kõik meie arstid haigestuvad ja pole kedagi, kes inimesi raviks."

Jantšenko kinnitas, et linn hakkab ühelt poolt sotsiaaltöötajate kaudu abivajajatele meditsiinilisi maske jagama, aga teiselt poolt palub politsei abi, et tagada nõuetest kinnipidamine.

"Me plaanime abi saamiseks pöörduda politsei poole. Kui nad suudavad olukorda kontrollida, siis palume neil kuuse juures olla. On selge, et meil pole õigust inimesi laiali ajada," märkis linnapea, olles veendumusel, et politsei tuleb nende palvele vastu.

Jantšenko sõnul oli Kohtla-Järvel koroonaviiruse leviku üheks epitsentriks jäähall, kus mängis hokimeeskond. “Siin jäid meie treenerid haigeks. Ja oli periood, kus see kolle oli juba lokaliseeritud, kuid haigestumised said taas alguse neist, kes linna saabusid. Välismaalt tulid vaid üksikud juhtumid. Kuid see kukkus välja nii, et nad nakatasid oma pereliikmeid, kes siis läksid tööle ja nakatasid kolleege ja nii edasi,” rääkis Jantšenko sellest, kuidas Kohtla-Järvel koroonaviirus levima hakkas. Teiseks koldeks said tema sõnul Ida-Viru keskhaigla ja seejärel koolid.

Kas koroonaviiruse leviku eest vastutavate isikute suhtes rakendatakse sanktsioone? Jantšenko usub, et kui koroonaviirust põdev inimene rikub isoleeritust, võiks tema suhtes rakendada trahve.