Võhmas rünnaku ohvriks langenud laste klassikaaslased saavad abi hingehoiult, vald avab nõustamiseks kriisitelefoni

Eile õhtul noarünnaku ohvriks langenud kaheksa- ja kümneaastased lapsed käisid Võhma kooli esimeses ja neljandas klassis. "Selleks, et lastele arusaadavas keeles selgitada, mis nende koolikaaslastega juhtus, on seal hingehoidja," ütles Põhja-Sakala vallavanem Jaanus Rahula. Ta lisas, et valla sotsiaalosakond arutab täna selle üle, kas hingehoidu peaks pakkuma ka ülejäänud klassidele või teistele Võhma linna elanikele.

Lisaks plaanib vald esialgu kaheks päevaks avada kriisiliini. Esmalt tahetakse psühholoogilist abi anda neile, kel oli traagilise sündmusega vahetu kokkupuude. "Praegu käib töö selleks, et välja selgitada, kes abi vajavad. Kindlasti tahame seda neile pakkuda," rääkis vallavanem.

Eile õhtul kella 17.50 paiku sai häirekeskus teate, et Võhma linnas Kalevi tänaval kortermaja trepikojas on pussitatud kaht last. Mõlemad lapsed said tõsisemaid vigastusi. Sündmuskohale sõitnud politseipatrull tegi kindlaks ja pidas kinni kuriteos kahtlustatava 37-aastase naise.

"Kuna see oli suur kortermaja, siis ei ole veel seda infot, kas nad olid varem kohtunud," ütles Rahula. Kuna naisel on eelnevalt olnus psühholoogilisi probleeme ja ta on ravi saanud, oletas vallavanem, et ehk võis teo motiiv peituda selles. Ta lisas, et tegeliku põhjuse selgitab siiski ekspertiis.

Kinnipeetud naine on Põhja-Sakala valla elanik alates 2019. aastast.