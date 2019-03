Vladimir Svet vastuseks Kaljulaidile: Keskerakonnas pole vene tiiba, see on alati olnud meie tugevus

Keskerakonna juhatusest EKRE-ga koalitsioonikõneluste alustamise tõttu lahkunud Raimond Kaljulaid tegi eile videoüleskutse, milles ta koputab kümne, enamikus vene emakeelega riigikogusse valitud keskerakondlase südametunnistusele riigikogus koalitsiooni vastu hääletama.

Sveti hinnangul on vale riigikogu saadikuid ja keskerakondlasi rahvuse põhjal leerideks jaotada. Ta leiab, et keskerakonna trumbiks ongi siiani olnud see, et rahvuse piire pidi pole seisukohad seal kunagu jooksnud. Ka erakonna sees on suudetud siiani alati jõuda kompromissile.

"Ma saan aru, mida Raimond tahtis öelda. Aga ta oleks pidanud oma arutelu raskuspunkti panema pigem erakonnasisesele debatile, mitte seda tegema avalikkuse ees," märkis Svet, tuues esile seda, et valminud koalitsioonilepingu peab heaks kiitma ka erakonna volikogu.

Ise Svet erakonna juhatusse ei kuulu, kuid juhul kui tal seal oleks olnud võimalik sõna sekks öelda, poleks koalitsiooniläbirääkimised EKRE-ga tema poolthäält saanud. Nüüd aga, kui kõnelused juba käivad, peaks nendega tema arvates lõpuni minema. Ka selles, kas koalitsioon üldse sünnib, pole Svet kindel, sest olulisemad küsimused on alles läbi arutamata.

Kuigi riigikogusse valiti Svet ära, pole ta veel otsustanud, kas üldse riigikogusse minna. Selles osas võtab ta otsuse vastu järgmise nädala lõpus või ülejärgmise alguses, kui ametlikud valimistulemused on välja kuulutatud. Ka praegu koalitsioonikõnelustega moodustatava valitsuse toetamise osas riigikogus ei osanud ta midagi kindlat öelda.