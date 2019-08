Vladimir Svet: Tallinnas saavad otsustavaks Keskerakonna teod linnas, mitte Toompeal

Svet ütles Delfile, et tallinlased hääletavad valimistel alati väga ratsionaalselt. "Nad hindavad Keskerakonna kui valitseva erakonna tegusid, mitte retoorikat, mitte päevapoliitilist olukorda ja alati, kui reitingud on näidanud Keskerakonnale kaotust, siis lõppkokkuvõttes on tulnud väga suur usaldusmandaat tallinlaste poolt," rääkis ta.

Sveti hinnangul tuleb arvestada ka sellega, et linnapea Mihhail Kõlvarti meeskond on alustanud alles paar kuud tagasi, mistõttu on vara teha järeldusi selle kohta, mida tallinlased praegusest linnavalitsusest arvavad. Ainus järeldus on tema sõnul, et oma programmi elluviimisel peab Keskerakond Tallinnas veelgi rohkem tööd tegema.

Svet ei jaga Tallinna Ülikooli politoloogi Tõnis Saartsi arvamust, et Keskerakond võtab suure riski, kui läheb kohalikele valimistele vastu olles Toompeal koalitsioonis Eesti Konservatiivse Rahvaerakonnaga. "Mina arvan, et Tallinnas hakkab põhiline olema mitte see, mis toimub Toompeal, vaid see, milliseid Keskerakonna tegusid näevad tallinlased," sõnas Svet.

Uuringufirma Norstat juuli teisest poolest kuni augusti teise pooleni läbi viidud küsitluste andmetel on Reformierakonna toetus Tallinnas 37 protsenti ja ta edestab sellega Keskerakonda 15 protsendipunktiga. Kogu Eestis on Reformierakonna toetus 36 ja Keskerakonna toetus 20 protsenti.