VISIIDIBLOGI, VIDEO JA FOTOD | President Kaljulaid kohtus Vene riigipea Vladimir Putiniga

Keskpäeval saatkonnas peetud avakõnes ütles Kaljulaid, et Eesti saatkond on riikide esindustest üks lähemaid Kremlile. "Kahjuks pole see lähedus tõlgendunud alati poliitikaks," sõnas ta. President väljendas lootust, et ehk annab uuenenud saatkonna avamine uue tõuke ka omavahelises läbikäimises. Ta manitses siiski, et ei maksa oodata kiireid läbimurdeid.

Putiniga kohtumisega pole Kaljulaidi visiit veel läbi, sest Eestisse naaseb ta alles homme pärastlõunal. Reede hommikul asetab Eesti president pärja poliitiliste repressioonide ohvrite mälestusmärgile “Leina sein”.

Delfi ja Eesti Päevaleht on saatnud Moskvasse kolm ajakirjanikku sündmust kajastama ning anname kogu päeva jooksvalt edasi Moskvas valitsevaid meeleolusid ja visiidi detaile ning kirjeldame, mis toimub telgitagustes.

President Kaljulaidi visiit Moskvasse

fredpys: Välisriikide meedias Kaljulaidi ja Putini kohtumine seni erilist tähelepanu pälvinud ei ole. Helsingin Sanomat ja Soome rahvusringhääling YLE kirjutasid Kaljulaidi visiidist täna hommikul, kuid näiteks Rootsi Svenska Dagbladet ja Dagens Nyheter ei ole teemat üldse käsitlenud. Saksa väljaannetest nimetas Der Spiegel Kaljulaidi ja Putini kohtumise ära hommikuses päevaülevaates "Die Lage am Donnerstag", Frankfurter Allgemeine ega Süddeutsche Zeitung kohtumist kuidagi ära ei märkinud. USA väljaanded The New York Times ja The Washington Post on vahendanud uudisteagentuuri Associated Press teadet.

Krister Paris, Kiiev: Pressikonverents saigi sellega ühele poole.

Krister Paris, Kiiev: Kaljulaid: kindlasti polnud menüüs meie huvid. Otseallikas on alati otseallikas. Rõhutan veel kord üle. See oli täiesti tavaline kohtumine.

Krister Paris, Kiiev: Kaljulaid: mind rahumeelne toon ei üllatanud. Kui see kutse tuli, siis olin valmis, et kohtumine on ratsionaalne. Nii ka tuli.

Krister Paris, Kiiev: Kaljulaid: OSCE kõrge esindaja kiidab meie integratsioonimudelit. Loomulikult kõiki meie mudeleid ei jagatud, aga mina tõin selle välja positiivsena.

Krister Paris, Kiiev: Kaljulaid: Vene pool ei toonud lauda teravaid teemasid, näiteks nagu keeleküsimus või diskrimineerimine. Neid tõin mina. Sain ise meie olukorra ära rääkida.

Kadri Veermäe: President Kaljulaid eesti ajakirjanikega kõnelemas.

Krister Paris, Kiiev: Kaljulaid: Putin viitas, et tema meelest oli Kaljulaidil raske tulla kohtuma. Rääkisin talle uuringust, mis näitas, et Eesti inimesed toetasid suhtlemist.

Krister Paris, Kiiev: Kaljulaid: presidendi ametiraha teemat ei puudutatud.

Krister Paris, Kiiev: Kaljulaid: küsisin Lavrovi seisukohti, kuidas saada paremini ÜRO JN liikmeks. Seda kohtumist oli meile vaja. Olulisim oligi see, et seda kohtumine toimus.

Krister Paris, Kiiev: Kaljulaid: Kaljulaid oli väga hästi informeeritud turistide hulgast Eestis, meil olid mõlemil samad andmed.

Krister Paris, Kiiev: Kaljulaid: ütlesin selgelt välja, et ma ei tea, kas meie uus riigikogu koosseis on valmis minema piirileppe ratifitseerimisega uuele ringile.

Krister Paris, Kiiev: Kaljulaid: küsimuse all oli ka elektrisüsteemide desünkroniseerimine, kauplemine ning kliimaküsimused.

Krister Paris, Kiiev: Kaljulaid: arutasime tehniliselt Nord Stream 2. Jõudsime järeldusele, et tähtsam sellest, kelle gaas, on see, et turg oleks vaba.

Krister Paris, Kiiev: Kaljulaid: majanduskoostöö diskussioon algas, et peame jääma sanktsioonirežiimi raamidesse. Aga saame edasi liikuda mõnes valdkonnas.

Krister Paris, Kiiev: Kaljulaid: kutsusin Putini 2020. aasta maiks Tartusse Soome-Ugri maailmakonverentsile. Ükski riigipea ei ütle sellele kohe jaa, aga ta ei öelnud ka "ei".

Krister Paris, Kiiev: Kaljulaid: Arutasime rahvusvahelisi teemasid Eesti ÜRO JN kandideerimise raames. Aga ka Ukrainast. Olen seisnud Ukrainas konfliktijoonel.

Krister Paris, Kiiev: Kaljulaid: see oli väga hea kohtumine, kus ka keerulisematel teemadel räägiti pikalt, aga eriti raskematel hetkedel näidati üles vastastikkust respekti.

Krister Paris, Kiiev: Pressikonverents algas. Kohtumine kitsas ringis oli 1,15. Lisandus 1.30 laiema laua taga.

Kadri Veermäe: Delfi ajakirjanikud teatavad, et kohe varsti algab Kaljulaidi pressikonverents. Meedia on juba kohal ja ootab. Algus peaks olema umbes kümne minuti pärast.

Kaarel Kressa: RIA Novosti teatel on kohtumine läbi, vestlus kestis kaks ja pool tundi.

Kaarel Kressa: Vene Balti uuringute seltsi president, Peterburi ülikooli professor Nikolai Mezevitš väljaandele Ekonomika Segodnja: „Eesti on Nõukogude ajast saadik olnud oluline transiitmaa ja transiit oli neile viimase ajani oluline majanduse toitja. Vahepeal on olukord halvenenud, kuid oleme valmis koostööd tegema. Meie jaoks on kõige olulisem, et Eesti ei kasutaks transiiditulusid Vene piiri militariseerimiseks, kuhu praegu rajatakse täiendavaid tõkkeid. On veel mitmeid julgeolekuprobleeme, mida majandusküsimuste käsitlemisel arvestada.”

Kaarel Kressa: Gazeta.ru on avaldanud uue Kaljulaidi tsitaadi, mis pärineb portaali väitel tänaselt kohtumiselt: "Kahtlemata jääme alati ustavaks oma väärtustele, samuti oma partneritele ja liitlastele, kellega ma kohtumist arutanud olen. Räägime alati Ukrainast ja Gruusiast. Üritame leida lahendusi, kuidas Minski leppeid saaks ellu viia."

Kaarel Kressa: Eesti juveelibränd tänab presidenti kõrgetasemelise reklaami eest. https://www.facebook.com/hyrvjewelry/posts/2312417162114805&width=500

Kadri Veermäe: Märk Kaljulaidiga kohtumisest ilmus ka Kremli kodulehele. Tähtsamaks peab Putini pressiteenistus siiski hommikust töökohtumist Vene transpordiministri Jevgeni Ditrihhi ja Moskva oblasti kuberner Andrei Vorobjoviga, kus mehed arutasid Moskva piirkonna maantee- ja transpordivõrgustiku arendamise väljavaateid ja Himki ristmiku rajamise plaane.

Kaarel Kressa: Huvitav ajastus: sellal, kui Putin Eesti presidendiga kohtub ja tõenäoliselt ka Ukrainast juttu tehakse, teatas peaminister Dmitri Medvedev, et Venemaa keelab toornafta, naftatoodete ja kivisöe ekspordi Ukrainasse.

Lauri Laugen: Pervõi Kanali uudis kohtumisest:

Kadri Veermäe: Pärast Kaljulaidiga einestamist ootavad Putinit juba järgmised eurooplased: kavas on kohtumine Prantsuse äriringkondade esindajatega.

Kadri Veermäe: Krister Paris annab Moskvast teada, et esialgne ajakava on veidi nihkunud ja enne kella 17 Kaljulaid ajakirjanike ette kindlasti ei jõua.

Kaarel Kressa: Kremli kodulehel avaldati mõlema presidendi avasõnad, kus Kaljulaid räägib EL-i-Vene suhete arendamisest, majanduskoostööst ja ÜRO julgeolekunõukogusse kandideerimisest. „Kuna oleme naabrid, vastutame ka oma regiooni keskkonnakaitse eest,” lisas Kaljulaid. „Hea näide meie koostööst on Peipsi järv ja kõik, mis on seotud piirialadega. Kuid nagu me mõlemad teame, hakkame arutama ka keerukamaid probleeme – pärast seda, kui meie ajakirjanikest sõbrad on ruumist lahkunud.”

Kaarel Kressa: BNS-i teatel tegi Kaljulaid Putinile ettepaneku uuendada Euroopa Liidu (EL) ja Venemaa koostööprogrammi. "Majandusel on võimalus muganduda poliitikute otsustega," vahendab presidendi sõnu BNS. "Seetõttu on võimalus seda suunata positiivses võtmes."

Kadri Veermäe: Pilk Putini tooli kõrval asuva laua märkmepaberile näitab, et Vene president ei võtnud kohtumisele kaasa paksu dokumendipakki. Läti kunagisel presidendil Vaira-Vike Freibergal läks teistmoodi: Putinit abistas siis 10 sentimeetri paksune paberivirn, kust sai leida täpseid etteheiteid selle kohta, kui halvasti koheldakse Lätis venekeelseid elanikke.

Kaarel Kressa: Kaljulaid tahtis kohtumisel rääkida ka maailmapoliitikast, vahendab Gazeta.ru. „Eesti kandideerib ÜRO julgeolekunõukogu liikmeks,” tsiteerib Gazeta.ru presidendi kohtumise alguses öeldud sõnu. „Usun, et meil on põnev arutada globaalseid geopoliitikaküsimusi.”

Kadri Veermäe: Fotograaf Tiit Blaat raporteerib Kremlist, et Putin jättis kohtumise alguses sõbraliku ja asjaliku mulje. Esimesena kõneles Putin, seejärel Kaljulaid, aga kuna fotograafid tegutsesid aktiivselt, siis polnud klõbina keskelt juttu kuulda. Riigipead rääkisid ka vaikselt ja ilma mikrofonideta. Pärast Kaljulaidi sõnu aeti fotograafid ruumist välja, piltide ja videote tegemiseks oli aega antud kuus minutit. Pressiruumis pakuti meediale lihapirukaid, magusaid saiu ning kohvi-teed.

Lauri Laugen: Putin: „Meil on objektiivselt ühised huvid, mis on seotud Läänemere regiooniga, siin on ka julgeolekuküsimused ja ökoloogiaküsimused, transpordi ja transiidiga seotud küsimused. Üldiselt, küsimusi on palju loomulikult.” Putin märkis ka, et kontaktide puudumise tõttu ametlikul tasemel on kahe riigi kaubavahetus kukkunud viimase kahe aastaga 50%. „Tõsi, eelmise aastaga ta natuke [kasvas] - pluss 17 [%],” lisas Putin.

Kadri Veermäe: Galerii kohtumise algushetkedest. Fotod: Tiit Blaathttps://g1.nh.ee/dgs/loader.php#id=244299

Lauri Laugen: „Ammu ei ole näinud,” ütles Putin Kaljulaidi tervitades. Putin teatas kohtumise alguses, et kontaktide puudumine ametiisikute, naabrite vahel ei ole normaalne.

Kadri Veermäe: Eesti poolel istuvad saalis (vasakult) presidendi kantslelei juht Tiit Riisalo, Eesti suursaadik Margus Laidre ja tõlk Dmitri Mironov.

Kaarel Kressa: Veel üks AFP foto.

Lauri Laugen: Kremli pressiesindaja Dmitri Peskov: „Juba palju aastaid ei ole Venemaa ja Eesti vahel olnud mingeid kontakte ei kõrgel ega kõrgeimal tasemel. [...] On erinevaid muresid teineteise suhtes, on erinevaid foobiaid, mida kultiveeritakse hoolikalt Balti riikides. Seetõttu on kohtumine tähtis nende positiivsete ja negatiivsete teemade arutamise seisukohalt.”

Kaarel Kressa: Foto: AFP

Kaarel Kressa: Rahvusvahelist meediat raputab aga värske Kremli teadaanne hoopis teisel teemal: Putin kohtub aprilli lõpus Põhja-Korea liidri Kim Jong-uniga.

Kadri Veermäe: Vene poolelt osalevad kohtumisel lisaks president Putinile tema pressišeff Dmitri Peskov, välisminister Sergei Lavrov, majandusarengu minister Maksim Oreškin ja Putini nõunik Juri Ušakov

Kadri Veermäe: Delfi fotograaf teatas, et delegatsioonid sisenesid täpselt kell 13.48, nii et tundidepikkuse oodata laskmisega antud juhul tegu ei olnud.

Kadri Veermäe: Siin nad on: Eesti president Kersti Kaljulaid ja Vene riigipea Vladimir Putin:

Lauri Laugen: RIA Novosti: Eesti president teatas valmisolekust dialoogiks Moskvaga https://ria.ru/20190418/1552810634.html

Kadri Veermäe: Kohtumine on alanud, kõik asjasse mittepuutuvad isikud aeti ruumist välja.

Kadri Veermäe: https://g1.nh.ee/dgs/loader.php#id=244297

Kadri Veermäe: Kremlis on kõik kohtumiseks valmis:

Kadri Veermäe: Saatkonnapeo külaliste hulgast leiab ärimees Oleg Ossinovski:

Lauri Laugen: RBK toob välja, et Kaljulaid tuletas meelde Eesti saatkonna lähedust Kremlile. https://www.rbc.ru/rbcfreenews/5cb84fc29a79472c896fddb1

Kadri Veermäe: Kaljulaid lahkus saatkonnast ja asus teele kohtumisele Vene presidendi Putiniga.

Kadri Veermäe: Kremli ametliku lehe päevakavas on kohtumine Eesti presidendiga kirjas:

Kadri Veermäe: President Kaljulaid ja daamid saatkonna avamisüritusel:

Kadri Veermäe: Kes on Eesti saatkonna avamisel kohal ja mis seal toimub? Väike seltskonnavideo aitab aimu saada kohapealsetest emotsioonidest.

Kadri Veermäe: Kremli propagandatoru Sputnik kirjutab, et Eesti suursaatkonnahoone värviti kollaseks, et välja ei paistaks, kui seda munadega loobitakse.

Kadri Veermäe: Millised on need kuulsad Eestist saabunud suupisted, mida saatkonna avamisel pakutakse? Palun väga:

Kadri Veermäe: Eesti fotograafid on vahepeal jõudnud Punasele väljakule.

Kadri Veermäe: Kaljulaid peab praegu Eesti suursaatkonnas avamiskõnet. "Tegemist on meie esimese diplomaatilise missiooniga. See on ka loomulik, et esimesena pöörame tähelepanu oma naabritele," sõnas riigipea saatkonda kogunenud külalistele. Kaljulaid juhtis tähelepanu, et Eesti saatkond on riikide esindustest üks lähemaid Kremlile. "Kahjuks pole see lähedus tõlgendunud alati poliitikaks," sõnas ta. President väljendas lootust, et ehk annab uuenenud saatkonna avamine uue tõuke ka omavahelises läbikäimises. Ta manitses siiski, et ei maksa oodata kiireid läbimurdeid.

Kadri Veermäe: Žirinovski juhitava partei LDPR meeleavaldajal on käes plakat "Kaitseme venelasi igal pool".

Kadri Veermäe: Tiit Blaat raporteerib Moskvast, et saatkonnahoone juurde on siiski kogunenud umbes 30-pealine Žirinovski pooldajate meeleavaldus. "President tuleb siia rahust ja sõprusest rääkima, aga tegelikult tahetakse venekeelset õpet kaotada," räägitakse seal. Eesti foto - ja videograafid aga asuvad juba teele Kremli juurde, kus tunni pärast peaksid esialgsete, muutuda võivate plaanide järgi kohtuma Kaljulaid ja Putin.

Kaarel Kressa: Endine EL-i suursaadik Moskvas, Leedu eksvälisminister Vygaudas Ušackas ütles raadiojaama Žinių radijas jutusaates, et tema arvates nõrgestas Kaljulaid kõnelusi paludes oma positsiooni juba ette. „Siin on mitmeid riske – ma ei usu, et ühe nädalaga on võimalik produktiivset visiiti korraldada, ka ministrite ega osakonnajuhatajate tasemel ei toimunud ühtegi eelkohtumist”, ütles diplomaat. „[Kaljulaid] tegi ettepaneku kohtuda ja Venemaa viivitas vastusega tükk aega, kuni selle nädal tagasi kinnitas. Sellega on ta juba alguses nõrgemal positsioonil. Ei ole väga lootustandev, kui kohtumisi alustatakse kohe kõige kõrgemal tasandil.” Ušackas lisas, et Kreml saab kohtumist kasutada Balti riikide lõhestamiseks. „Eeldatavasti saab Eesti kiita, aga Leedut võib-olla solvatakse,” ütles diplomaat.

Kadri Veermäe: President Kaljulaidi Eesti suursaatkonda toonud autol oli peal tavaline riigilipp. Kui Eesti riigipea oli saatkonda läinud, astus sõidukist välja sohver, kes vahetas lipu vapiga versiooni vastu välja.

Kadri Veermäe: Moskvast tuli teade, et Eesti saatkonna eest jalutasid mööda ka Vladimir Žirinovski erakonna embleeme kandvad mehed, kuid provokatsioonidesse nad ei laskunud.

Kadri Veermäe: Galerii president Kaljulaidi saabumisest: https://g1.nh.ee/dgs/loader.php#id=244289

Kadri Veermäe: Fotod: Tiit Blaat

Kadri Veermäe: President Kaljulaid saabus!

Kadri Veermäe: Saatkonna avamisel on kutsutud 250 inimest. Tiit Blaat teatab Moskvast, et kohe saabub president Kersti Kaljulaid. Esimeste hulgas jõudis kohale Urmas Paet, kellele suursaadik Margus Laidre tuli välja vastu. Paet oli ka üllatunud, et saatkonna juures on juba nii palju ülikondades ajakirjanikke.

Lauri Laugen: Georgi Bovt kirjutab väljaandes BFM.RU: „Seejuures ei ole aga praegune Eesti liider erinevalt teistest oma Balti kolleegidest kunagi eriti üles kütnud teravat Vene-vastast retoorikat. Ta on ilmselt ainus Balti riikide liider, kes vahetab Putiniga ametlikke läkitusi ja õnnitlusi riiklike tähtpäevade puhul.” https://www.bfm.ru/news/412182

Kadri Veermäe: Väike spikker Kaljulaidi tänase ajakava kohta:12.30 Kaljulaid avab kõnega renoveeritud Eesti saatkonna13.30 kohtumine Kremlis Vladimir Putiniga. Kohtumine toimub eesti ja vene keeles, lisaks presidentidele viibivad juures mõlemalt poolelt paar ametnikku16.00 Kaljulaidi annab Eesti saatkonnas ajakirjanikele kõneldust ülevaate REEDE:11 paiku asetab Kaljulaid pärja poliitrepressioonide ohvrite mälestusmärgi juurde

Lauri Laugen: Soome suurim päevaleht Helsingin Sanomat kirjutab, et president Kaljulaidi visiit Moskvasse on erandlik Eesti jaoks, aga mitte praeguse aja jaoks.Helsingin Sanomate sõnul sobitub Kaljulaid hästi sel kuul Venemaal käinud Läänemere piirkonna riigijuhtide hulka. Eelmisel nädalal kohtusid Peterburis Venemaa presidendi Vladimir Putiniga Soome president Sauli Niinistö, Rootsi peaminister Stefan Löfven ja Norra peaminister Erna Solberg. Rootsi ja Venemaa juhid ei olnud kohtunud alates 2011. aastast ning Norra ja Venemaa juhid kohtusid viimati viis aastat tagasi.Põhjuseks peab Helsingin Sanomat USA presidenti Donald Trumpi, kelle retoorika on osaline põhjus, miks EL-i ja NATO riigid on suurendanud kõrgetasemelist suhtlust Venemaaga. https://www.hs.fi/ulkomaat/art-2000006076096.html?ref=rss

Kadri Veermäe: Tiit Blaadi värske video päikselisest Moskvast: http://www.delfi.ee/article.php?id=85951583

Kaarel Kressa: Eile esitas Läti võimuliit presidendikandidaadiks Euroopa Kohtu kohtuniku Egils Levitsi, kes tõenäoliselt maikuus ka riigipeaks valitakse. Levits ütles LNT telesaates "900 sekundit", et tema esialgu Putiniga kohtuda ei plaani. "Läti välispoliitika toimub alati üle-euroopalises kontekstis ja ka Läti Vene-poliitikat peaks käsitlema selles kontekstis," ütles Levits. Samas hoidus ta kritiseerimast Kaljulaidi otsust Putiniga kohtuda, märkides, et Eesti president teeb kaalutlusi vastavalt Eesti olukorrale.

Kadri Veermäe: Delfi fotograaf Tiit Blaat Moskvast: julgeolekut oli juba suurendatud, valvurid olid tänaval (eile me neid oma putkadest väljumas ei näinud), kohal oli ka buss OMON-i üksusega. Esimesed telekanalid olid ka juba kohal ja võtsid saatkonnast väljast katteplaane. https://g1.nh.ee/dgs/loader.php#id=244285

Kadri Veermäe: Soome tabloid Iltalehti on avaldanud Kaljulaidi Moskva-visiidi kohta uudise, kus kirjutatakse, et viimati kohtusid kahe riigi presidendid kaheksa aastat tagasi. Väljaanne lisab, et initsiatiiv tuli Eesti poolt. Ka meenutab Iltalehti, et möödunud aastal lisati Eesti eelmine riigipea Toomas Hendrik Ilves nn russofoobide nimekirja ehk nende sekka, kes on saanud Moskvalt sissesõidukeelu. "Ilves on muuhulgas öelnud, et Putini Venemaa on nagu Saksamaa Hitleri võimuletõusu eel," kirjutab Soome ajaleht. https://twitter.com/iltalehti_fi/status/1118774672986976256

Kaarel Kressa: Seespoolt näeb saatkond välja selline. Foto: välisministeerium

Kadri Veermäe: Vene Delfi ajakirjaniku Roman Starapopovi kaader:

Kadri Veermäe: Veel üks värske pilt:

Kadri Veermäe: Ajakirjanik Krister Paris raporteerib just praegu Moskvast: OMON valvab saatkonda. Eesti presidendi visiidi eel on saatkonna ees tugevad turvameetmed. Kohal on OMONi võitlejatega buss ja pommikoerad. Kaljulaidu ootab ka telekanal Zvezda.

ristoves: Moskvas viibiv ajakirjanik Astrid Kannel ütles "Terevisioonis" telefoni vahendusel, et Putini-Kaljulaidi kohtumine toimub ilmselt päeval kella 14 ajal. Pärast kohtumist pole ette nähtud ametlikku pressikonverentsi, kuid Kaljulaid on lubanud Eesti ajakirjanikele peale kohtumist intervjuusid anda. Ilm olevat Moskvas samuti päris ilus.

