VISIIDIBLOGI | President Kaljulaid saabus saatkonnahoone avamisele, hiljem kätleb ta Putiniga

Kaljulaid saabub Moskvasse varahommikul Portugalist ning esmajoones suundub pidulikult avama värskelt renoveeritud Eesti Vabariigi suursaatkonna hoonet Moskvas.

Teadaolevalt toimub kahe riigipea ajalooline kohtumine pärastlõunal Kremlis. Kohtumise kestuseks on ametlikult mainitud poolt tundi, kuid see võib venida pikemaks. Kohtumisele järgneb ka ühine lõunasöök, kus osalevad Vene poolelt ka välisminister Sergei Lavrov ja majandusarengu minister Maksim Oreškin.

Pärast kohtumist on lubatud ka avalikkusele pressikonverentsi vormis kohtumisel räägitust teada anda. Eeldatavalt võiks see juhtuda umbes täna kella 16 ajal.

Reedel asetab Eesti riigipea pärja poliitiliste repressioonide ohvrite mälestusmärgile “Leina sein”.

President Kaljulaid naaseb Eestisse reede pärastlõunal.

Delfi ja Eesti Päevaleht on saatnud Moskvasse kolm ajakirjanikku sündmust kajastama ning anname kogu päeva jooksvalt edasi Moskvas valitsevaid meeleolusid ja visiidi detaile ning kirjeldame, mis toimub telgitagustes.

President Kaljulaidi visiit Moskvasse

Kadri Veermäe:

Kadri Veermäe: Kremli propagandatoru Sputnik kirjutab, et Eesti suursaatkonnahoone värviti kollaseks, et välja ei paistaks, kui seda munadega loobitakse.

Kadri Veermäe: Millised on need kuulsad Eestist saabunud suupisted, mida saatkonna avamisel pakutakse? Palun väga:

Kadri Veermäe: Eesti fotograafid on vahepeal jõudnud Punasele väljakule.

Kadri Veermäe: Kaljulaid peab praegu Eesti suursaatkonnas avamiskõnet. "Tegemist on meie esimese diplomaatilise missiooniga. See on ka loomulik, et esimesena pöörame tähelepanu oma naabritele," sõnas riigipea saatkonda kogunenud külalistele. Kaljulaid juhtis tähelepanu, et Eesti saatkond on riikide esindustest üks lähemaid Kremlile. "Kahjuks pole see lähedus tõlgendunud alati poliitikaks," sõnas ta. President väljendas lootust, et ehk annab uuenenud saatkonna avamine uue tõuke ka omavahelises läbikäimises. Ta manitses siiski, et ei maksa oodata kiireid läbimurdeid.

Kadri Veermäe: Žirinovski juhitava partei LDPR meeleavaldajal on käes plakat "Kaitseme venelasi igal pool".

Kadri Veermäe: Tiit Blaat raporteerib Moskvast, et saatkonnahoone juurde on siiski kogunenud umbes 30-pealine Žirinovski pooldajate meeleavaldus. "President tuleb siia rahust ja sõprusest rääkima, aga tegelikult tahetakse venekeelset õpet kaotada," räägitakse seal. Eesti foto - ja videograafid aga asuvad juba teele Kremli juurde, kus juba tunni pärast peaksid esialgsete, muutuda võivate plaanide järgi kohtuma Kaljulaid ja Putin.

Kaarel Kressa: Endine EL-i suursaadik Moskvas, Leedu eksvälisminister Vygaudas Ušackas ütles raadiojaama Žinių radijas jutusaates, et tema arvates nõrgestas Kaljulaid kõnelusi paludes oma positsiooni juba ette. „Siin on mitmeid riske – ma ei usu, et ühe nädalaga on võimalik produktiivset visiiti korraldada, ka ministrite ega osakonnajuhatajate tasemel ei toimunud ühtegi eelkohtumist”, ütles diplomaat. „[Kaljulaid] tegi ettepaneku kohtuda ja Venemaa viivitas vastusega tükk aega, kuni selle nädal tagasi kinnitas. Sellega on ta juba alguses nõrgemal positsioonil. Ei ole väga lootustandev, kui kohtumisi alustatakse kohe kõige kõrgemal tasandil.” Ušackas lisas, et Kreml saab kohtumist kasutada Balti riikide lõhestamiseks. „Eeldatavasti saab Eesti kiita, aga Leedut võib-olla solvatakse,” ütles diplomaat.

Kadri Veermäe: President Kaljulaidi Eesti suursaatkonda toonud autol oli peal tavaline riigilipp. Kui Eesti riigipea oli saatkonda läinud, astus sõidukist välja sohver, kes vahetas lipu vapiga versiooni vastu välja.

Kadri Veermäe: Moskvast tuli teade, et Eesti saatkonna eest jalutasid mööda ka Vladimir Žirinovski erakonna embleeme kandvad mehed, kuid provokatsioonidesse nad ei laskunud.

Kadri Veermäe: Fotod: Tiit Blaat

Kadri Veermäe: President Kaljulaid saabus!

Kadri Veermäe: Saatkonna avamisel on kutsutud 250 inimest. Tiit Blaat teatab Moskvast, et kohe saabub president Kersti Kaljulaid. Esimeste hulgas tuli Urmas Paet, kellele suursaadik Margus Laidre tuli välja vastu. Paet oli ka üllatunud, et saatkonna juures on juba nii palju ülikondades ajakirjanikke.

Lauri Laugen: Georgi Bovt kirjutab väljaandes BFM.RU: „Seejuures ei ole aga praegune Eesti liider erinevalt teistest oma Balti kolleegidest kunagi eriti üles kütnud teravat Vene-vastast retoorikat. Ta on ilmselt ainus Balti riikide liider, kes vahetab Putiniga ametlikke läkitusi ja õnnitlusi riiklike tähtpäevade puhul.” https://www.bfm.ru/news/412182

Kadri Veermäe: Väike spikker Kaljulaidi tänase ajakava kohta:12.30 Kaljulaid avab kõnega renoveeritud Eesti saatkonna13.30 kohtumine Kremlis Vladimir Putiniga. Kohtumine toimub eesti ja vene keeles, lisaks presidentidele viibivad juures mõlemalt poolelt paar ametnikku16.00 Kaljulaidi annab Eesti saatkonnas ajakirjanikele kõneldust ülevaate REEDE:11 paiku asetab Kaljulaid pärja poliitrepressioonide ohvrite mälestusmärgi juurde

Lauri Laugen: Soome suurim päevaleht Helsingin Sanomat kirjutab, et president Kaljulaidi visiit Moskvasse on erandlik Eesti jaoks, aga mitte praeguse aja jaoks.Helsingin Sanomate sõnul sobitub Kaljulaid hästi sel kuul Venemaal käinud Läänemere piirkonna riigijuhtide hulka. Eelmisel nädalal kohtusid Peterburis Venemaa presidendi Vladimir Putiniga Soome president Sauli Niinistö, Rootsi peaminister Stefan Löfven ja Norra peaminister Erna Solberg. Rootsi ja Venemaa juhid ei olnud kohtunud alates 2011. aastast ning Norra ja Venemaa juhid kohtusid viimati viis aastat tagasi.Põhjuseks peab Helsingin Sanomat USA presidenti Donald Trumpi, kelle retoorika on osaline põhjus, miks EL-i ja NATO riigid on suurendanud kõrgetasemelist suhtlust Venemaaga. https://www.hs.fi/ulkomaat/art-2000006076096.html?ref=rss

Kaarel Kressa: Eile esitas Läti võimuliit presidendikandidaadiks Euroopa Kohtu kohtuniku Egils Levitsi, kes tõenäoliselt maikuus ka riigipeaks valitakse. Levits ütles LNT telesaates "900 sekundit", et tema esialgu Putiniga kohtuda ei plaani. "Läti välispoliitika toimub alati üle-euroopalises kontekstis ja ka Läti Vene-poliitikat peaks käsitlema selles kontekstis," ütles Levits. Samas hoidus ta kritiseerimast Kaljulaidi otsust Putiniga kohtuda, märkides, et Eesti president teeb kaalutlusi vastavalt Eesti olukorrale.

Kadri Veermäe: Delfi fotograaf Tiit Blaat Moskvast: julgeolekut oli juba suurendatud, valvurid olid tänaval(eile me neid oma putkadest väljumas ei näinud), kohal oli ka buss OMON-i üksusega. Esimesed telekanalid olid ka juba kohal ja võtsid saatkonnast väljast katteplaane. https://g1.nh.ee/dgs/loader.php#id=244285

Kadri Veermäe: Soome tabloid Iltalehti on avaldanud Kaljulaidi Moskva-visiidi kohta uudise, kus kirjutatakse, et viimati kohtusid kahe riigi presidendid kaheksa aastat tagasi. Väljaanne lisab, et initsiatiiv tuli Eesti poolt. Ka meenutab Iltalehti, et möödunud aastal lisati Eesti eelmine riigipea Toomas Hendrik Ilves nn russofoobide nimekirja ehk nende sekka, kes on saanud Moskvalt sissesõidukeelu. "Ilves on muuhulgas öelnud, et Putini Venemaa on nagu Saksamaa Hitleri võimuletõusu eel," kirjutab Soome ajaleht. https://twitter.com/iltalehti_fi/status/1118774672986976256

Kaarel Kressa: Seespoolt näeb saatkond välja selline. Foto: välisministeerium

Kadri Veermäe: Vene Delfi ajakirjaniku Roman Starapopovi kaader:

Kadri Veermäe: Veel üks värske pilt:

Kadri Veermäe: Ajakirjanik Krister Paris raporteerib just praegu Moskvast: OMON valvab saatkonda. Eesti presidendi visiidi eel on saatkonna ees tugevad turvameetmed. Kohal on OMONi võitlejatega buss ja pommikoerad. Kaljulaidu ootab ka telekanal Zvezda.

ristoves: Moskvas viibiv ajakirjanik Astrid Kannel ütles "Terevisioonis" telefoni vahendusel, et Putini-Kaljulaidi kohtumine toimub ilmselt päeval kella 14 ajal. Pärast kohtumist pole ette nähtud ametlikku pressikonverentsi, kuid Kaljulaid on lubanud Eesti ajakirjanikele peale kohtumist intervjuusid anda. Ilm olevat Moskvas samuti päris ilus.

