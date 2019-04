VISIIDIBLOGI | Ajalooline kohtumine: president Kaljulaid sõidab Moskvasse Putiniga kätlema, rääkima ja einestama

Kaljulaid saabub Moskvasse varahommikul Portugalist ning esmajoones suundub pidulikult avama värskelt renoveeritud Eesti Vabariigi suursaatkonna hoonet Moskvas.

Teadaolevalt toimub kahe riigipea ajalooline kohtumine pärastlõunal Kremlis. Kohtumise kestuseks on ametlikult mainitud poolt tundi, kuid see võib venida pikemaks. Kohtumisele järgneb ka ühine lõunasöök, kus osalevad Vene poolelt ka välisminister Sergei Lavrov ja majandusarengu minister Maksim Oreškin.

Pärast kohtumist on lubatud ka avalikkusele pressikonverentsi vormis kohtumisel räägitust teada anda. Eeldatavalt võiks see juhtuda umbes täna kella 16 ajal.

Reedel asetab Eesti riigipea pärja poliitiliste repressioonide ohvrite mälestusmärgile “Leina sein”.

President Kaljulaid naaseb Eestisse reede pärastlõunal.

Delfi ja Eesti Päevaleht on saatnud Moskvasse kolm ajakirjanikku sündmust kajastama ning anname kogu päeva jooksvalt edasi Moskvas valitsevaid meeleolusid ja visiidi detaile ning kirjeldame, mis toimub telgitagustes.

President Kaljulaidi visiit Moskvasse

