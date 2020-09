Viru vanglas tuvastati veel kahel ametnikul koroonaviirus

Viru vangla Foto: Sven Arbet

Üleeile selgus, et Viru vangla ametnik on koroonapositiivne ja praeguseks on sealses minikoldes lisandunud kaks nakatunut.