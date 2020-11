Viru vanglas on pea igal seitsmendal vangil tuvastatud koroonaviirus

Aleksander Pihlak reporter RUS

Viru vangla Foto: Andres Putting

Eile hilisõhtul teatas vanglate pressiesindaja, et Viru vanglas positiivse proovi andnute arv on kasvanud 93ni, neist 91 on vangid. Lisaks on positiivse proovi andnud ka kaks vanglas vange õpetanud õpetajat.