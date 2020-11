Viru vanglas on koroonaviirus tuvastatud 86 vangil ja kahel ametnikul

"Täna saabusid terviseametilt vastused, mis näitasid, et koroonaviirus on tuvastatud veel kuuel vangil. Kokku on seega Viru vanglas positiivse koroonaproovi andnud 86 vangi ning kaks ametnikku," teatati vanglate pressiesindaja Facebooki lehel.

Lisaks on positiivse proovi andnud ka kaks vanglas vange õpetanud õpetajat.

Osale negatiivse vastuse saanud inimestest on tarvis järgmisel nädalal teha kordustest, arvestades viiruse peiteaega.

Täna saabusid ka testi vastused ühe Tallinna vangla ametniku kohta, kelle koroonaproov osutus positiivseks. Tema kokkupuuteid töö juures kaardistatakse.

