Viru vanglas on koroonaviirus diagnoositud juba 55 vangil. Osasid testitulemusi alles oodatakse

"Eile Viru vangla vangidelt võetud proovidest leiti tänaseks 24 viirusega nakatunut. 27. oktoobril leiti esmakordselt koroonaviirus viielt Viru vangla vangilt, eile tuvastati koroonaviirus 26 vangil. Kokku on seega analüüsitud 390 Viru vangla vangi proovist osutunud positiivseks 55 juhtu. Tänase päevaga võeti testid kõigilt vangidelt, kellelt seda eelnevalt võetud ei olnud. Proovide vastused annab terviseameti labor hiljemalt homme," seisab vanglate pressiesindaja Facebooki lehel.

"Selliseid abinõusid nagu kevadel me vanglas sel korral kasutusele ei võta. Sealhulgas ei hoia me ametnikke mitmepäevaste vahetustega vanglas tööl. Kui kevadel olid teadlastel olemas üksnes väga esialgsed Hiina andmetel põhinevad uurimistulemused, siis praegu on andmeid rohkem. Uuemate järelduste põhjal ei peeta enam kriitiliseks riskirühmaks HIV-positiivseid ja C-hepatiidi põdejaid, keda on vanglates palju," lisatakse postituses. "Praegu keskendume kevadega võrreldes eelkõige oluliselt väiksemaks hinnatud riskirühma kaitsmisele, kes põeb südame-veresoonkonna haigusi, aktiivravi faasis onkoloogilisi haigusi, raskeid neeruhaigusi ja muid haigusi, mille korral arstiteadus inimesi viirusest tõsiselt ohustatuks peab."

Justiitsministeeriumi avalike suhete nõunik Teele Sihtmäe on varasemalt öelnud, et tõenäoliselt sai vanglakolle alguse õpetajalt, kelle õpperühmas esimesed nakatunud vangid eelmisel nädalal osalesid.

Koroonaviirus SARS-CoV-2 Inimesed, kes kahtlustavad nakatumist koroonaviirusega, peaksid võtma ühendust oma perearstiga, küsima nõu perearsti nõuandeliinilt 1220 (välismaalt +372 634 6630) või koroonaviirusega seotud küsimuste jaoks loodud numbril 1247 või vajadusel kutsuma kiirabi, helistades hädaabinumbril 112 .

(välismaalt +372 634 6630) või koroonaviirusega seotud küsimuste jaoks loodud numbril või vajadusel kutsuma kiirabi, helistades hädaabinumbril . COVID-19 haiguse sümptomid on sarnased gripile. Viiruse levinumad sümptomid on köha , palavik ja hingamisraskused . Parim kaitse nakkushaiguse leviku vastu on käte pesemine ja inimestega kontaktist hoidumine .

, ja . Parim kaitse nakkushaiguse leviku vastu on ja . Vaata koroonaviirusesse nakatunute statistikat Eestis!

Loe lähemalt koroonaviiruse ja kehtivate piirangute kohta valitsuse erileheküljelt kriis.ee!

Nutitelefoni rakendus HOIA teavitab sind, kui oled olnud lähikontaktis koroonaviiruse kandjaga. Vaata lähemalt!