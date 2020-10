Viru vanglas 42 nakatunut

Üleeile tuvastati Viru vanglas ootamatult 5 koroonaviirusesse nakatunut, mistõttu korraldati samal päeval lisatestimine. Eile saadi nende tulemused - veel 26 nakatunut. Neist vaid 8 on märgitud tänasesse ööpäevainfosse.

Justiitsministeeriumi vanglate asekantsler Priit Kama ütles aga Postimehele, et täna pärastlõunaks on selgunud veel 11 vangi positiivne proov, mis teeb üldnumbriks 42.

Seega on praeguseks tuvastatud Viru vangla vangide seas kokku 42 koroonapositiivset juhtu. Tänasega said testitud kõik Viru vangla vangid, kuid osad vastused on veel ootel.

Tõenäoliselt sai vanglakolle alguse õpetajalt, kelle õpperühmas nad eelmisel nädalal osalesid, teatas justiitsministeeriumi avalike suhete nõunik Teele Sihtmäe, kui esimesed viis nakatunut tuvastati.

Positiivse testitulemuse andnud vangid on eraldatud teistest vangidest. Keegi neist eilse seisuga haiglaravi ei vajanud.

Viimati testiti kõiki Viru vangla teenistujaid ja vangla territooriumil töötavaid inimesi ajavahemikus 6. oktoober kuni 9. oktoober. Kõik testid osutusid tookord negatiivseks.

Vanglates on umbes 300 HI-viiruse ja ligikaudu 700 C-hepatiidi kandjat ning mitmeid teisi, kelle viirusesse nakatumine võiks osutuda eluohtlikuks. Kuna kriitilises seisus vangid tuleks viia tsiviilhaiglate intensiivraviosakondadesse, kuhu võib lähiajal jõuda niigi palju abivajajaid, siis on oluline, et vangide haigestumine seal olukorda veelgi pingelisemaks ei muudaks.