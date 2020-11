Viru vangla iga neljas kinnipeetu on nakatunud koroonaviirusega

Viru vanglas on nakatunud iga neljas vang. Foto: Sven Arbet

Eile hilisõhtul selgus, et veel 27 Viru vangla kinnipeetavat on nakatunud koroonaviirusega. See tähendab, et napilt üle neljandiku vangides on koroonahaiged.