Viroloog Irja Lutsar: tänane koroonastatistika on ootuspärane, aga peod tasuks siiski ära jätta

“Peresiseseid koosviibimisi inimestega, kellega nii ehk naa koos elad, ära keelata ei saa. Küll aga tasuks teised koosviibimised, sünnipäevade tähistamised sõpradega ära jätta,” ütles viroloog Lutsar. Ta selgitas, et säärastest koosviibimisest nakatuvad ka haigete perekonnad ning tihti on peres mõni eakam, kes on koroonaviiruse riskigrupis.

“Teiseks, ma olen seda 50 000 korda öelnud, et kui leibkonnas on koroonapositiivne inimene, peab ta olema teistest eraldi,” soovitas Lutsar. “Ta ei tohi teistega telerit vaadata ja koos õhtust süüa - see on retsept teiste haigestumiseks,” põhjendas Lutsar. Koroonapositiivne inimene peaks viibima teistest eraldi ning suhtlema perega näiteks telefonitsi.

Lutsar säärast lahendust ei poolda, et koroonapositiivsed inimesed viibiksid haiguse põdemise ajal kodust eemal. “See mõjuks neile veelgi halvemini,” sõnas ta.

Haiglad peavad vastu



Viimase ööpäeva jooksul kinnitati Eestis veel 208 koroonajuhtu. Lutsar pidas seda ootuspäraseks, kuna kolded tulevad kohtadest, kus palju inimesi elavad koos - näiteks vangla ning hooldekodu. “Ennekõike tuleb vaadata, et meie meditsiinisüsteem vastu peaks. Praegu on haiglas 44 koroonaga nakatunut, mis moodustab aktiivsetest juhtudest maksimaalselt kolm ja pool protsenti. Intensiivravil on vaid mõni inimene ja sellega saab meie meditsiinisüsteem hakkama,” kinnitas Lutsar.

Mõnedel teistel riikidel nii hästi läinud pole, näiteks nii Tšehhi kui Belgia on kehtestanud üha karmimaid koroonapiiranguid. “Nende meditsiinisüsteem võib hakata lõhki minema, seega on piirangud põhjendatud,” nõustus Lutsar.

Mis aga saab, kui Eestis koroonaviirusesse nakatunute arv sarnaselt ülejäänud Euroopale vaid kasvab? See oleneb Lutsari hinnangul sellest, kes nakatanud on. “Praegu on nakatanuid kõige rohkem tööealiste seas. Piiranguid tuleb sättida vastavalt sellele, kas näiteks nakkus levib töökohtades, hooldekodudes ja nii edasi,” ütles ta. Seetõttu tasuks neil inimestel töötada kodust, kelle amet seda võimaldab.

Peale selle rõhutas Lutsar maskikandmise olulisust. Sarnaselt terviseametile peaks Lutsari hinnangul kandma maske eelkõige Tallinnas ning Harjumaal siseruumides ja ühistranspordis. “Ka ülejäänud Eestis võiks rahvarohketes kohtades maski kanda ja võimalusel distantsi hoida.”