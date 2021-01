Viroloog Irja Lutsar: pole välistatud, et koroonaviiruse mõni järgmine mutatsioon ei allu vaktsiinile

Viroloog Irja Lutsar kõneles, et uus Suurbritannias avastatud koroonatüvi on levinud veel Iirimaal, millel on aga väga otsene seos Suurbritanniaga. “Eilsel üle-Euroopalisel koroonateemalisel koosolekul kõneldi samuti uuest tüvest,” märkis Lutsar. Seal toodi välja, et peale Suurbritannia ja Iirimaa on ta Euroopa riikides vähelevinud.