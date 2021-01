Viroloog Irja Lutsar: piirkondlikud koroonaviiruse piirangud on oma aja ära elanud

Professor Irja Lutsari sõnutsi võiks piiranguid Eestis ühtlustada. “See ei tähenda, et ühe piirkonna piirangud peaks üle kogu Eesti võtma,” täpsustas Lutsar. Teadusnõukogu hinnangul on piirkondlikud piirangud aga oma aja ära elanud, kuna viirus ei levi hoogsalt vaid ainult Ida-Virumaal ja Harjumaal, kahjuks on kõrge levik üle kogu riigi.