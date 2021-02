Videos helistas Vesterinen Lutsarile, esitas korduvaid küsimusi, naeris Lutsari vastuste üle ja nimetas viroloogi valetajaks. Ta lihtsustas meelevaldselt mitmeid Lutsari vastuseid. Kuigi Vesterineni tegevus oli lubamatu, ei plaani Lutsar politseisse ega kohtusse minna, kuigi näiteks Eesti arstide liit teatas täna, et nad on valmis õigusabiga aitama.

“Olen juristidega nõu pidanud,” teatas viroloog. “Olen küllalt närvirakke kulutanud, ma usun, et sellel pole mingisugust mõtet kohtusse minna,” lisas Lutsar. “See inimene teab ise ka, et ta käitus valesti,” ütles viroloog. “Kohus ütleks ka, et tegite valesti, aga mis siis?”