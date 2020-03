Viroloog Irja Lutsar annab põhjaliku ülevaate praegusest seisust: järgmise neli kuni kuus nädalat saavad väga rasked olema

6. Haigestumine tõusis sellel nädalal oluliselt Hispaanias, Prantsusmaal ja Saksamaal. Kõigis neis riikides lisandub umbes 1000 haiget päevas ning epideemia on algjärgus. Samuti olemas lokaalsed kolded.

7. Haigus on jõudnud kõigisse Euroopa riikidesse, neist 10s on nakatunud üle 1000.

8. Aasia riikides on epideemia kontrolli all. Siiski mitte kadunud. Kui Hiinas ja Lõuna Koreas on juhtude oluline langus, siis Jaapanis või Singapuris on pigem väike tõus. Juhte on aga üldkokkuvõttes vähe võrreldes Euroopa riikidega. Uute nakatunute arvud aasia riikides on pigem kümnetes kui sadades. Päris kadunud pole epideemia aga üheski riigis.

9. Mis eristab Lõuna Koread ja Itaaliat? Ennekõike haigete vanus. Kui Lõuna Koreas on haigestunutest <50 aastaseid 45,2%, siis Itaalias vaid 21,4%. Samal ajal >80 aastaseid on Itaalia nakatunutest 18,4% ja Lõuna Koreas 3,1%. Lõuna Koreas on kõige suurem nakatunute rühm 20-29 aastased (28,9%), siis Itaalias on vaid 3,9% nakatunutest selles vanuses.

10. Laste haigestumine on endiselt kõikides riikides väga madal – 0,5% Itaalias, 1% Lõuna Koreas kõigist nakatunutest.

11. Naiste ja meeste osakaal nakatunute hulgas on 62% vs 38% Lõuna Korea andmetel.

12. Kui lapsed välja arvata (ja isegi see pole selge), siis tundub et nakatumine on kõigis vanuserühmades on võrdse sagedusega, erinevus on, et nooremad põevad kergelt ja vanemad raskelt või väga raskelt. Seega riikides, kus on väike <50 aastaste osakaal on tõenäoliselt nendes eagruppides rohkelt diagnoosimata kergete sümptoomidega haigeid

Suremus

13. Surmajuhtude vältimisel on edukamad need riigid, kes suudavad haiguse vanematest populatsioonist eemale hoida kas siis intensiivse testimise ja nakatunute eraldamisega (nt. Lõuna Korea) või väga hea kontaktide jälgimisega (nt. Singapur). Singapuris ei ole registreeritud ühtegi haigusjuhtu >80 aastaste inimeste hulgas.

14. Kogu maailmas on hinnatav suremus 3,4% -3,7%, mis aga on riigiti väga erinev ja tundub ennekõike sõltuvat haigete vanuselisest struktuurist – 0,6% Lõuna Koreas kus nakatunutest vaid 3,2% on >80 aasta vanuseid vs 6,8% Itaalias, kus >80 aastaseid on 21,4% nakatunutest.

15. On arvamus, et üldiselt on suremus 1% piires ning riikides kus see kõrgem ei ole mitte meditsiinisüsteem halvem vaid palju kergemate sümptoomidega haigeid on diagnoosimata.