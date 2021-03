Viroloog Andres Merits uutest piirangutest: olulisim on kontaktide vähendamine

Merits ei tahtnud täpselt rääkida, mis ettepanekutega teadusnõukogu sel nädalal valitsusega kohtudes välja käis. “Küll aga saan öelda, et laias laastus olid need samad eelmise nädala omadega,” kõneles ta. Seega soovitas teadusnõukogu piiratud kontaktõpet, kaubanduskeskuste sulgemist ning veel madalamat täituvuse piirangut. “Sel nädalal lisandus meie soovitustesse söögikohtade sulgemine,” täpsustas viroloog. Täpsemad teadusnõukogu soovitused avalikustatakse avalikkusele reedel.

Merits rõhutas, et piirangute puhul on olulisim kontaktide vähendamine. “Paljudes Euroopa riikides on rakendatud piirmäärad kogunemisteks,” lisas ta. Valitsus soovitab uute piirangute kohaselt teistega kokku saada vaid vältimatu vajaduse korral ja ka siis vaid kuuekesi. “Kuuekesi kohtudes on tõenäosus inimesi nakatada oluliselt väiksem kui kümnekesi. Peale selle ei tohi unustada, et viirus levib ka vabas õhus,” ütles Merits ja tõi näiteks spordiüritustelt alguse saanud nakkuskolletest.

“Viirus saab levida nii sees kui väljas. Praegu tuleb ka õues korraldatavad sünnipäevad ja muud peod ära jätta. Ja mida rohkem inimesi koos, seda paremini viirus levib,” märkis ta. Kuigi valitsus jätab ära Estoloppeti suusamaratonide sarja Haanja maratoni, siis Merits märkis, et see on rohkem nentimine, sest hea suusailm on jälle Eestist lahkunud.

Mässumeelsed tehku rohkemgi



Pandeemiaga on paarsada riiki juba aasta rinda pistnud, seega on teadlastel kõvasti andmeid analüüsimiseks, mis piirangud töötavad, mis mitte. “Lähtume piirangute soovitustel sellest, mis on toiminud. Muidugi ei saa iga piirangu kohta öelda, kui palju see töötab, sest piiranguid ei rakendata üldiselt üksi, pigem koos teiste reeglitega,” kõneles Merits.

Täna avalikustatud reeglid hakkavad kehtima laupäevast. Seega võib nende mõju näha alles märtsi keskel või teises pooles. “Praegu näeme seda, mida üle-eelmised meetmed tegid,” ütles ta.

Mässumeelsetele, kes valitsuste otsustega ei nõustu, oli Meritsal hea nõu olemas: “Kui teile need otsused ei meeldi, siis tehke nõutust veel rohkem!”