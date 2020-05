Viroloog Andres Merits: uut viirusepuhangut tuleb pidada tõenäoliseks, selle ulatus sõltub inimeste käitumisest

“Uut puhangut, olgu see sügisel, talvel või kevadel, tuleb pidada tõenäoliseks,” ütles Merits.

Põhjuseid on tema sõnul mitu. “Esiteks pole garantiid, et suve jooksul meil viirus üldse kaob. Teiseks, isegi juhul, kui õnnestub SARS-CoV-2 Eestist kõrvaldada, on peaaegu kindel, et ta säilib kuskil Euroopas, sealhulgas meie lähiriikides nagu Rootsi, Venemaa ja Valgevene, ja täiesti kindel, et ta säilib lõunapoolkeral ja/või troopilises regioonis. Seega on viiruse sissetoomine väga tõenäoline või vältimatu,” rääkis Merits.

See, millal võiks uus viirusepuhang tekkida, sõltub Meritsa hinnangul suuresti sellest, kui madalale viiruse levik Eestis langeb.

“Kui see jääb umbes praegusele tasemele (2-10 uut juhtu päevas) siis üsna vara, võimalik et septembris-oktoobris. Kui viirus vahepeal Eestist kaoks, siis tõenäoliselt oluliselt hiljem. Kuna sissetoodava viiruse kontrollimine on mõnevõrra lihtsam kui kohapealse leviku kontrollimine, siis võib puhangu algus oluliselt edasi lükkuda,” selgitas professor.

Teiste koroonaviiruste levikuks sobiv aeg algab Meritsa sõnutsi tavaliselt novembris ja detsembris. “Kas ka SARS-CoV-2 puhul — seda praegu ei tea.”

Inimeste käitumine ongi kogu epideemia võtmeküsimus

Meritsa sõnul pole õige esitada küsimust, kui suureks kujuneb uue viiruspuhangu ulatus, sest see sõltub inimestest endist.

“Puhang ei tule ega teki aastaaja või viiruse tõttu. Puhang tuleb ja tema ulatus sõltub peamiselt sellest, mida me teeme. Seega on see küsimus 1,37 miljonile Eesti elanikule: millist puhangut te tahate ja milleks olete valmis, et puhang teatud piiridesse jääks?” küsis Merits.

Küsimusele, kas uue puhangu puhul peaks inimesed ja riik samamoodi käituma, vastas Merits, et kogemustest on kasu ja oma vigadest tuleb õppida. “Minu teada tegeletakse uueks hoojaks mõeldud strateegia koostamisega väga aktiivselt,” märkis ta.

“Minu arvates võiksid võtmesõnad olla ennetamine, kiire ja efektiivne testimine ning haigusjuhtumite ja kontaktsete isoleerimine, odavad ja lihtsad meetodid viiruse leviku takistamiseks (äpid, maskid jne) ning, mis kõige tähtsam, inimeste ratsionaalne ja mõistlik käitumine, sealhulgas ebavajalike riskide vältimine. See ja lisaks muud meetmed peaksid võimaldama uusi eriolukordi vältida,” leidis Merits.