Viroloog Andres Merits: uut viirusepuhangut tuleb pidada tõenäoliseks, selle ulatus sõltub inimeste käitumisest

“Uut puhangut, olgu see sügisel, talvel või kevadel, tuleb pidada tõenäoliseks,” ütles Merits.

Põhjuseid on tema sõnul mitu. “Esiteks pole garantiid, et suve jooksul meil viirus üldse kaob. Teiseks, isegi juhul, kui õnnestub SARS-CoV-2 Eestist kõrvaldada, on peaaegu kindel, et ta säilib kuskil Euroopas, sealhulgas meie lähiriikides nagu Rootsi, Venemaa ja Valgevene, ja täiesti kindel, et ta säilib lõunapoolkeral ja/või troopilises regioonis. Seega on viiruse sissetoomine väga tõenäoline või vältimatu,” rääkis Merits.