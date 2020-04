Viroloog Andres Merits piirangute leevendamisest: midagi olulist võib kahe silma vahele jääda, sest andmete kvaliteet on väga vilets

Peaminister Jüri Ratas andis täna teada, et järgmisel nädalal võib rääkida piirangute järkjärgulisest leevendamisest, sest uute nakatunute arv on nädala vaates langenud ja oleme ületamas viiruse leviku küüru.

Viroloog Andres Meritsa sõnul kinnitavad seda ka andmed, mis näitavad, et uute juhtude arv on olnud stabiilne. “Kuigi igasugu rumalused nagu Tartu ülikooli ühiselamus peetud pidu võivad neid asju halba suunda lükata,” lausus Merits.

Ta lisas, et kui kõver praegu langeb, siis järelikult nakatumiste arv hakkas langema kahe nädala eest.

“See on ka loogiline, sest 25. märtsil kehtestati karmimad piirangud,” selgitas ta. “Sellest, mis praegu toimub, saame ülevaate kahe nädala pärast.”

Merits täpsustas, et praegune nakatunute arv on tegelikult nädalatagune number. Hospitaliseeritute arv annab ülevaate sündmustest kahenädalase viitega, intensiivravis viibivate arv lausa kolmenädalase viitega, selgitas ta.

“Samas Eesti oludes see päris nii ei ole, sest infot napib ja selle kvaliteet on vilets, millest peaks ka peaminister teadlik olema,” ütles Merits. “See tähendab, et täit ettekujutust sellest, mis toimub, hetkel pole.”

Meritsa sõnul on piirangutest väljumise olulisim tingimus võimekus jälgida sündmuste käiku, aga see on praegu puudulik. “Info kogumine ja liikumine vajab radikaalset parandamist enne, kui on võimalik hakata heas usus meetmeid leevendama,” rõhutas Merits. “Ma ei saa öelda, mille taha see jääb, sest siin lähevad inimeste arvamused lahku, aga riigikantselei sellega tegeleb.”

Ta lisas, et praeguse infokogumissüsteemiga võime sattuda hätta ja seista silmitsi uue ohtliku olukorraga, näiteks maha magada mõne uue potentsiaalse viiruskolde. “Oleme piirangute leevendamiseks halvasti ette valmistatud,” sõnas ta. “Adekvaatse info kogumine on väga tähtis tingimus ja praegu see on meil üks nõrgemaid.” Tema sõnul ei koguta Eestis infot viiruse leviku kohta nii, nagu Euroopa Komisjon üleeile soovitas.

Merits ütles veel, et praegune ettevaatlik hoiak on igati põhjendatud ning kui kaalukausil oleks ainult inimeste tervis, tuleks piiranguid kindlasti hoida, aga valitsus ja kriisikomisjon teevad otsuseid ka majandust ning inimeste heaolu silmas pidades. “Aga kui teed vale otsuse ja viirus läheb kontrolli alt välja, kukub majandus garanteeritult kokku,” sõnas Merits.