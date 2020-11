Viljandi vald otsib päranduseks saadud korterile uut omanikku

"Aga seekord oleme siis meie, Viljandi vallavalitsus testamendi täitjad inimesele, kes suri ära ja kes tahtis teha head, et tema korter läheks ühele tublile perele, kes on majanduslikult natukene raskustes, aga samas, et nad oleksid tublid, töökad ja armastaksid oma lapsi," selgitas Väre.

Niisiis saab Mustla alevikus asuva üsna heas korras neljatoalise kõigi mugavustega korteri omanikuks noor pere, kus kasvab kaks-kolm last, peres peab olema kaks vanemat, kes on eeskujuks oma laste kasvatamisel.

"Seal on tingimusi veel, aga üks lisatingimus on väga eriline - nimelt see pere, kes tema korteri pärib, peab hooldama ka tema hauaplatsi," ütles Väre.

Kunagise kooliõpetaja viimast soovi täita on keeruline veel seetõttu, et korteri omanikuks võib saada ainult endise Tarvastu valla maadel elav noor pere. Kui paljud pered nii täpselt sihitud nõudmistele vastavad, Irma Väre öelda ei oska.

"Aega on kandideerida 30. novembrini. Kui te teate kedagi, kes on tubli, töökas, kes armastab lapsi, andke teada. Aga pere ise peab olema ka nõus, et te teda pakute välja, sest me ei saa kellelegi sellist õnne sülle anda ilma, et nad ise seda teaksid, et nad teaksid, mis korter see on, millised kohustused sellega kaasas käivad ja millised plussid. Pered võivad ka ise kandideerida," rääkis Väre.